Pri škôlke chce mesto vybudovať inkluzívne detské ihrisko

Ihrisko pri materskej škole v súčasnosti chátra.

10. jún 2021 o 16:46 TASR

DETVA. Z bývalého detského ihriska pri piatej materskej škole v Detve, ktoré v súčasnosti chátra, chce mesto vybudovať inkluzívne detské ihrisko. Znamená to, že sa na ňom budú môcť spolu hrať zdravotne znevýhodnené deti aj tie zdravé. Pre TASR to uviedol primátor Detvy Ján Šufliarský s tým, že so stavebnými prácami chcú začať tento rok.

„Projektová dokumentácia na tento zámer je už vyhotovená, máme už aj vyjadrenia dotknutých orgánov, ktorými sú správcovia inžinierskych sietí, a pripravujeme žiadosť o vydanie stavebného povolenia,“ dodal. „Súčasťou projektovej dokumentácie je tiež obnova oplotenia so vstupnou bránou,“ zhrnul.

Článok pokračuje pod video reklamou

Najnovším detským ihriskom na detvianskom sídlisku je projekt revitalizácie vnútrobloku na Ulici Andreja Hlinku. Verejný priestor medzi bytovými domami funguje pre deti a ich rodičov od leta 2019.

Pribudli tam hojdačky, lezecká stena, kvety, lavičky či ihrisko na cvičenie s vlastnou váhou. Na financovanie tohto projektu mesto získalo dotáciu z fondov Európskej únie vo výške takmer 470-tisíc eur, ďalšie náklady hradilo z mestského rozpočtu.

Mesto Detva robilo kontrolu detských ihrísk na svojom území vlani počas septembra. „Výstupom bolo posúdenie ich technického stavu, ale aj využiteľnosti, a na základe poznatkov bude mesto ďalej postupovať. Rozhodneme sa, ktoré ihriská zrušíme a ktoré necháme a dobudujeme,“ poznamenal vlani v októbri primátor.