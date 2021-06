Zvolen čakajú zápasy o všetko. Bude to o emóciách a tvrdom boji, hovorí tréner Luknár

Zvolenskí futbalisti sa chcú sústrediť len a len na seba a svoje výkony.

2. jún 2021 o 11:51 Stanislav Černák

ZVOLEN. Najhorší možný scenár o dohrávaní sezóny 2020/2021 sa naplnil. Samozrejme, z pohľadu MFK Zvolen, ktorý chce udržať v meste pod Pustým hradom tretiu najvyššiu futbalovú súťaž.

Nalejme si čistého vína, Zvolenu by pomohlo, kebyže sa súťaže anulujú a v pokoji by sa mohol pripravovať na novú sezónu. Lenže na „keby“ sa nehrá... SsFZ rozhodol, že sa dohrajú jesenné kolá, ktoré určia postupujúcich a zostupujúcich. A to samozrejme, vôbec nezahralo do karát poslednému Zvolenu.

„Je to nespravodlivé, ale pravidlá dovoľujú po dohratí polovice súťaže, aby sa rozhodlo o postupujúcom aj vypadávajúcom, čo musíme len rešpektovať a dohrať tak, aby sme nevypadli a udržali súťaž,“ povedal svojho času pre MY kapitán MFK Zvolen Ján Vaník.

V polovici októbra sa prerušila Tipos III. liga Stred. Zvolenčania odohrali 12 zápasov, v ktorých dokázali len raz zvíťaziť a raz remizovať. Síce mladé mužstvo sužovalo množstvo problémov, chýbali mu skúsenosti.

Herný prejav síce nebol úplne najhorší, no na to sa história pýtať nebude. Jednoducho, chalani nedokázali vyhrávať a tak ich teraz bude čakať nesmierne náročná úloha, jedným dychom však treba dodať, že nie nesplniteľná.

S najväčšou pravdepodobnosťou do nižšej súťaže zostúpia dva tímy (uvidí sa po skompletizovaní jesennej časti a po tom, či vôbec niektoré mužstvo z popredných priečok prejaví záujem o hranie II. ligy).

Zverenci trénera Lukáša Luknára sa najskôr predstavia 16. júna na ihrisku Oravského Veselého, ktoré aktuálne figuruje na štvrtom mieste a bojuje o čelo tabuľky. Už tento duel bude nesmierne dôležitý.