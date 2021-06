Marcel Beník uspel v silnej európskej konkurencii, vyhral svoju kategóriu

Trojica jazdcov z MTB Racing dosiahla úspechy v rámci úvodného kola seriálu FIA Historic Hill Climb Championship 2021.

1. jún 2021 o 17:55 (mm)

ŠTERNBERK. V moravskom Šternberku odštartoval tohtoročný seriál FIA Historic Hill Climb Championship, ktorého súčasťou je aj slovenský tím MTB Racing Team zo Sielnice. Jeho jazdci bojujú v rámci FIA Historickej Európy každý v inej kategórii, pričom na trati v Šternberku sa im naozaj darilo.

Pri pohľade do výsledkovej listiny sa počas víkendu najlepšie darilo Marcelovi Beníkovi, ktorý spoločne so svojim BMW 2002 Ti bojoval o body medzi historikmi v kategórii 1. A to veľmi úspešne, keďže bol najrýchlejší spomedzi všetkých zúčastnených.

„Bol to riadny súboj. Proti mne hlavne stál veľmi skúsený Vladimír Konicar na rovnakom vozidle BMW 2002 Ti. Podarilo sa mi ho v súčte dvoch jázd poraziť o takmer pätnásť sekúnd, s čím som ani nerátal. Z môjho pohľadu to bol nesmierne úspešný víkend,“ povedal po pretekoch vysmiaty Marcel Beník.

Tomáš Beník v Šternberku (zdroj: Tibor Szabosi - Autosportfoto.sk)

S veľmi silnou konkurenciou v kategórii 3 bojoval Tomáš Beník, keďže proti nemu sa v jeho kategórii postavil medzi inými aj bývalý štvornásobný majster Európy francúzsky v pretekoch automobilov do vrchu, Francúz Jean Marie Alméras jazdiaci na Porsche 935. Tomáš ale nezaváhal a bral v Šternberku body a pohár za tretie miesto.

Rovnako dobre zajazdil v Šternberku aj tímový nováčik Vojtech Illéš. V konkurencii v kategórii 4 sa nestratil. V cieli mu síce patrilo „až“ piate miesto, ale treba brať do úvahy, že porovnávať jazdu a výkon BMW 320i s monopostami, na ktorých sa predviedli Illéšovi talianski súperi, sa jednoducho nedá.

MTB Racing Team čakajú dva voľné víkendy a následne sa trojica jazdcov opäť postaví na štart pretekov Majstrovstiev Slovenska v pretekoch automobilov do vrchu v Ožďanoch.