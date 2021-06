Tip na výlet: Trás na vrch Javor je viac

Na všetkých sa striedajú lesy, lúky a panoramatické výhľady.

5. jún 2021 o 7:30 TASR

DETVA. Turistických trás na vrch Javor je niekoľko a všetky sa vyznačujú striedaním lesov s lúkami a panoramatickými výhľadmi na Podpoľanie.

„Túra je mimoriadne atraktívna. Na vrchole sa nachádzajú andezitové skaly, drevený kríž s vrcholovou knihou a vysielač,“ uviedla pre TASR Nikola Sibylová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Turistický Novohrad a Podpoľanie.

Cieľ turistov i bežcov s výškou 821 metrov nad morom je druhým najvyšším vrchom sopečného pohoria Ostrôžky, ktoré sa rozkladá severovýchodne od Krupinskej planiny.

Nachádza sa v oblasti medzi Detvou, Lučencom a Veľkým Krtíšom. Typický je vysielačom, ktorý môžu ľudia vidieť z okolitých podpolianskych kopcov. Po výstupe na vrchol si môžu ľudia oddýchnuť v drevenom altánku, kde je stôl s lavicami.

Trasa I

Prvá trasa, ktorou sa môžu turisti na miesto dostať, je z obce Podkriváň v okrese Detva popod kostol. Zaparkovať možno pri obecnom úrade. Ak sa však výletníci rozhodnú prísť vlakom, vystúpia na železničnej stanici v Podkriváni.

V dedine sa nachádzajú turistické značky, ukazujú smer, ktorým sa treba vybrať. Výstup z Podkriváňa sa vyznačuje jedinečnými výhľadom na kotlinu Detvy.

Ukáže sa rázovitá panoráma podpolianskeho lazníckeho osídlenia i prírodné scenérie. Vidieť možno Poľanu, detvianske lazy Piešť aj Hriňovské lazy. Ak bude priať počasie, vidieť možno aj vrchol vysokotatranského Kriváňa.

Táto trasa trvá približne hodinu a pol. Upozorniť však treba aj na to, že tesne pod vrcholom sa nachádza elektrická ohrada, ktorá tabuľou oznamuje, že vstupujete na územie plemenného býka. Pre tých, ktorí sa boja cez ohradu prejsť, existuje obchádzka cez lazy Budinej a Divína.

Trasa II

Ďalšia trasa vedie z obce Píla v Lučeneckom okrese. Na niektorých miestach sa vyznačuje strmým stúpaním a vedie popri lazníckych domoch. Ponúka tiež výhľady na okolité vrchy a vedie cez pasienky.

Tradíciou sa stal prvomájový výstup na Javor, na ktorom sa stretávajú turisti z Detvy a aj Divína. Detvianski turisti prichádzajú po trase z Podkriváňa a vracajú sa napríklad do Píly, kde nastúpia na vlak a vystúpia v Detve.

Tí, ktorí chcú chodiť viac, prejdú do obce Divín a odtiaľ na železničnú stanicu v Mýtnej, kde nastúpia do vlaku smerom do Detvy.

Prvomájový výstup popri rozkvitnutých čerešniach je medzi turistami obľúbený a každý rok sa vyznačuje vysokou účasťou. Na všetky trasy sa odporúča vybrať v pevnej vysokej obuvi.