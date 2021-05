Hriňovská mliekareň sa nevzdáva, pre pokutu podá žalobu

Pokutu mliekarni udelila Slovenská inšpekcia životného prostredia.

27. máj 2021 o 20:19 TASR

HRIŇOVÁ. Hriňovská mliekareň podá v súvislosti s pokutou, ktorú jej uložila Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP), žalobu. Súd bude žiadať o preskúmanie postupu správnych orgánov.

Vyplýva to z vyjadrenia, ktoré spoločnosť Koliba poskytla TASR. Inšpekcia odvolanie spoločnosti zamietla a v plnom rozsahu potvrdila uloženú pokutu za znečistenie vôd vo výške 135-tisíc eur.

„Naša spoločnosť podá v najbližšom období žalobu na príslušný súdny orgán. Stále trváme na tom, že uložená pokuta nezodpovedá stavu a vzniknutej situácii,“ uviedlo vedenie hriňovskej mliekarne s tým, že zamietnutie odvolania spoločnosť očakávala. „O odvolaní rozhoduje totožný orgán ako ten, ktorý pokutu uložil,“ dodala hriňovská mliekareň.

"Uloženie pokuty za správny delikt je namieste a jej výška je primeraná. SIŽP prihliada aj na recidívne protiprávne konanie spoločnosti Koliba," vysvetlila hovorkyňa inšpekcie Tamara Lesná.

Inšpekcia zároveň tvrdí, že z dostupnej štatistiky vyplýva, že hriňovská mliekareň je na rieke Slatina najčastejším znečisťovateľom.

Mliekareň podľa inšpekcie životného prostredia spôsobila v Slatine znečistenie vlani v auguste. Vypúšťala odpadovú vodu z priemyselnej výroby do povrchových vôd. Použila na to kanalizáciu, ktorá bola určená na dočerpávanie dažďovej vody do rieky Slatina, priblížila inšpekcia.

Namiesto dažďovej vody však počas kontroly vytekala z výpustného objektu biela, po mlieku zapáchajúca tekutina.