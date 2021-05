Siedmakom spestril vyučovanie známy zvolenský hudobník (+ FOTO a VIDEO)

Niektoré deti si s muzikantom spoločne zajammovali.

27. máj 2021 o 12:32 Stanislav Černák

ZVOLEN. Všetci žijeme v náročnej dobe, ktorej sa musíme výrazne prispôsobovať a obmedzovať. Nesmierne ťažké to majú najmä deti, ktoré sa do školských lavíc vrátili takmer po pol roku dištančného vyučovania.

Je obdivuhodné a potešiteľné, že aj napriek ťažkým časom, sa stále nájdu pedagógovia, ktorí svojim žiakom obohacujú hodiny o nové a zaujímavé vyučovacie metódy. Svoje o tom vedia na ZŠ Hrnčiarska.

A ako pritiahnuť pozornosť siedmakov? No predsa hudbou, ktorá spája a hladí dušu... Do 7.B zavítal na pozvanie triednej učiteľky Patricie Valentínovej známy zvolenský hudobník Ľuboš Kubiš.

„Pútavo nás previedol dejinami hudobných nástrojov a pár ich aj priniesol na ukážku a vyskúšanie. Ukázal nám kúsok zo svojho gitarového umenia a na záver si s našimi chalanmi aj zajammoval,“ povedala iniciátorka hudobného workshopu Patricia Valentínová.

Siedmaci si tento workshop užívali, dokonca sa im málilo. „Bola to veľká skúsenosť do budúcna, veľmi sa mi to páčilo. Som rád, že mi Ľuboš vôbec dovolil zahrať a ukázať niečo z môjho repertoáru,“ prezradil s nadšením siedmak Matúš Uhnák a pokračoval: „Elektrickú gitaru si chcem kúpiť už dlho a táto skúsenosť ma na to pripravila.“

Niet pochýb o tom, že klasické vyučovacie hodiny treba deťom občas ozvláštniť takouto formou. Svedčí o tom aj Matúšova reakcia. „Je to veľmi pekné spestrenie hodín, my žiaci si oddýchneme od stereotypu,“ zakončil s úsmevom.