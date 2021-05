Na svojich snoch ešte len pracuje. Má rád tvrdú muziku, F1 a francúzske zemiaky

Hosťom v rubrike Športové naj bol futbalista MFK Zvolen Pavol Telúch.

26. máj 2021 o 10:54 Stanislav Černák

Pavol Telúch (Zdroj: koláž MY (zdroj foto: archív P. Telúcha))

B. BYSTRICA/ZVOLEN. Patrí k novej generácii futbalistov, ktorá prišla pod Pustý hrad po veľkom zemetrasení v klube MFK Zvolen, počas ktorého odišlo z kádra až 18 futbalistov.

Dvadsaťdvaročný záložník Pavol Telúch sa ihneď zaradil medzi ťahúňov novovytvoreného kádra Zvolenčanov.

Futbal by nevymenil za nič

„Som mladý hráč, ktorý by futbal nevymenil za nič. Dal mi nesmierne veľa do života a tým, že ho hrám odmalička, ma formoval aj po osobnostnej stránke,“ prezradil v úvode Pavol Telúch. K futbalu ho priviedli rodičia. „Rodičia nikdy nemali veľké očakávania, ale podporovali ma v tomto športe,“ doplnil.

Telúch začínal vo futbalovej akadémii Mareka Hamšíka, ktorá sa vtedy ešte volala Jupie Banská Bystrica. Počas pôsobenia v Jupie utrpel Pavol Telúch vážne zranenie, ktoré ho vyradilo na rok z hry. Potom ako žiak hrával za ŠK Sásová a ŠK Kremnička, ktoré v tom čase hrali najnižšie mládežnícke súťaže.

Do mladšieho dorastu Rakytoviec ho vytiahol tréner Lupták, v tom čase pôsobili dorastenci Rakytoviec v druhej lige. „Medzitým som začal hrávať aj futsal za MIBU Banská Bystrica, v ktorej som pôsobil ako dorastenec aj ako hráč A mužstva,“ doplnil mladý stredopoliar.

Z Rakytoviec prešiel do dorastu Dukly Banská Bystrica. Ako skončil s mládežníckymi kategóriami, vrátil sa do Rakytoviec, ktoré hrali vtedy štvrtú ligu. „Prvú sezónu v mužskom futbale si pamätám veľmi dobre, keďže sme hneď postúpili do tretej ligy,“ prezradil.

Z Rakytoviec do Zvolena

Z Rakytoviec nakoniec odišiel do Zvolena. „Snažím sa podávať najlepšie výkony, ktoré posunú zvolenský futbal na vyššiu úroveň,“ nechal sa počuť mladý futbalista.

V zamknutej časti sa okrem iného dočítate AJ TOTO: ▪ Čo považuje za svoj doterajší najväčší úspech ▪ Aký bol jeho najkrajší gól, ktorý si pamätá dodnes▪ ▪ Menom najväčšieho rivala prekvapil ▪ Má rád tvrdú muziku, ako to vnímajú jeho kamaráti ▪ Ktorým neznámym športom by doprial viac propagácie

Pavol Telúch má kladný vzťah k deťom a venuje sa aj trénovaniu, ktoré študuje na UMB v Banskej Bystrici.