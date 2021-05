Nedele mu nestačili. Profesionálny hasič sa venuje malému aj veľkému futbalu

Futbal bol zrejme Jánovi Kouřilovi predurčený. Po prvých krokoch v Očovej zamieril do Zvolena, teraz už niekoľko rokov pôsobí v Pliešovciach.

19. máj 2021 o 10:03 Stanislav Černák

OČOVÁ. Je rodákom z Očovej, odchovancom zvolenského futbalu a už dlhšie háji farby štvrtoligových Pliešoviec. Okrem toho je aj oporou úspešného tímu v malom futbale Oranjes. Taktiež je členom výberu LIMFU Zvolen, ktorý pôsobí v celonárodnej Superlige. Reč je o 28-ročnom hráčovi Jánovi Kouřilovi.

Futbal mu bol asi predurčený

„Futbal mi bol asi predurčený, údajne som veľa kopal už v maminom bruchu,“ zasmial sa v úvode známy regionálny futbalista.

Okrem toho sa jeho otec v minulosti angažoval v Očovej ako funkcionár a dlhoročný hospodár v miestnom futbalovom klube. „Dlhšie fungovala asi len babka Homolka z Kováčovej,“ okomentoval to Ján Kouřil s humorom sebe vlastným.

„Futbalový štadión sme mali od domu 50 metrov, takže som tam bol s otcom vždy. Či už bol nejaký tréning, kosilo sa ihrisko, alebo bolo treba vyprať dresy. Stačilo mi hodiť loptu a ja som sa už prehral,“ doplnil.

Pôsobenie vo Zvolene

V marci 2004 prestúpil do MFK Zvolen k žiakom, kde ho trénoval Peter Jodas. Kouřil pod Pustým hradom aj študoval na Gymnáziu Ľudovíta Štúra.

V štruktúrach Zvolena vydržal po koniec dorastu. „Prechod do mužskej kategórie býva náročný z hľadiska fyzickej zdatnosti. Týkalo sa to aj mňa a odišiel som na ročné hosťovanie do Hrochote. Bola to pre mňa škola živelného chlapského futbalu,“ spomína.

Po návrate z hosťovania sa vrátil do MFK Zvolen. „V tej dobe to tam bolo ako na húsenkovej dráhe. Lepší manažment striedal horší a naopak. Také boli aj výsledky a dianie v klube. Po fúzii Zvolena s Ružinou nastal zlom v mojom súkromnom živote,“ hovorí otvorene.

Nedele mu nestačili

Ján Kouřil sa stal profesionálnym hasičom vo vojenskom výcvikovom centre Lešť, kde pracuje dodnes.

Futbalovo sa presunul do Pliešoviec, kde sa stretla slušná partia bývalých zvolenských hráčov.