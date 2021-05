Osobnosti zvolenského hokeja reagujú na tretí titul

Ako vnímajú tretí titul HKM Lukáš Jurík, Dušan Pohorelec, Michal Juraško a ďalší?

16. máj 2021 o 11:45 Stanislav Černák

ZVOLEN. Zisk tretieho majstrovského titulu v histórii HKM Zvolen bude doznievať na verejnosti ešte dlho. Je to nepochybne najväčšia športová (nielen) udalosť na území Zvolena za poriadne dlhý čas. Hokej mal vo Zvolene vždy tradíciu a je pod Pustým hradom športom číslo 1.

Oslovili sme preto niekoľko známych hokejových mien spätých s HKM Zvolen s dvoma rovnakými otázkami o treťom titule pre HKM Zvolen.

Ako vnímajú tento titul kapitán majstrov Slovenska z roku 2013, odchovanec HKM a súčasný športový riaditeľ mládeže Lukáš Jurík, držiteľ dvoch majstrovských titulov s HKM a odchovanec zvolenského hokeja, v súčasnosti tréner siedmakov Kamil Mahdalík, niekdajší výborný útočník, slovenský reprezentant a tréner zvolenských dorastencov Dušan Pohorelec, držiteľ majstrovského titulu z roku 2013 a bývalý kapitán HKM Michal Juraško a odchovanec HKM draftovaný Torontom, v súčasnosti hrajúceho v nemeckom klube EV Füssen Ľuboš Velebný.

1, Čo by ste označili za kľúčový moment finálovej série Zvolena s Popradom?

2, Ako vnímate zisk tretieho majstrovského titulu HKM Zvolen?

Lukáš Jurík, kapitán majstrov z roku 2013 a športový riaditeľ mládeže HKM Zvolen

Lukáš Jurík s majstrovským pohárom v roku 2013. (zdroj: archív L. Juríka)

1, Hlavne druhý a tretí zápas. Druhý sme dokázali otočiť z 0:2 a v treťom sme ich zaskočili a ujali sa vedenia 3:0 na zápasy, čo sériu zlomilo v náš prospech.

2, Musím povedať, že sledovať play off takto z tribúny je oveľa náročnejšie emotívnejšie a nervóznejšie. Miestami som to prežíval viac ako dakedy na ľade (smiech). Na ľade je počas zápasu hráč v určitom móde, je sústredený a vníma viac sám seba a svoj výkon. Hore na tribúne človek vidí všetko a nemôže to nijako ovplyvniť.

Každopádne som bol počas play off presvedčený, že máme tak veľkú silu, že nás štyrikrát nedokáže nik poraziť. Veril som v titul a prial som ho celému tímu. Všetkých nás v klube teší, že sa to podarilo. Počas celého leta bude aj vďaka tomuto príprava na novú sezónu veselšia a aj my v mládeži sa po roku nehrania nevieme dočkať už zápasov.

Kamil Mahdalík, držiteľ dvoch titulov s HKM Zvolen a hlavný tréner 7. hokejovej triedy

Kamil Mahdalík s majstrovským pohárom nad hlavou v roku 2013. (zdroj: archív K. Mahdalíka)

1, Kľúčový bol tretí zápas, kedy sme rozhodli v predĺžení neuveriteľným gólom T.J. Melancona. Ten moment Popradčanov úplne dorazil, a bolo nám všetkým jasné, že titul je už na dosah, lebo také silné mužstvo ako sme mali my, na čele s fantastickým Rahmom v bráne, neprehrá štyri zápasy po sebe. Treba však ešte povedať, že Poprad bol veľmi silný a húževnatý súper, naše víťazstvá sa nerodili ľahko, a o to je tá naša radosť väčšia.

2, Spadol nám obrovský kameň zo srdca, že nám to konečne zase vyšlo. Je to super pocit.