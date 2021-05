Slovenská reprezentácia bude mať na MS v Rige výraznú zvolenskú stopu

Až 6 zvolenských odchovancov pocestuje na svetový šampinát v hokeji.

15. máj 2021 o 18:03 TASR

BRATISLAVA. Zvolenská stopa bude na tohtoročných MS výrazná. Tréner Andrej Podkonický, hráči Adam Húska, Marek Ďaloga, Michal Ivan, Miloš Kelemen a Kristián Pospíšil.

Do záverečnej nominácie slovenskej hokejovej reprezentácie pre majstrovstvá sveta v Rige sa nedostali obranca Patrik Koch a útočníci Patrik Hrehorčák a Pavol Regenda. Dvadsaťosemčlenný káder oznámil v sobotu generálny manažér SR Miroslav Šatan.

Slovenskí hokejoví reprezentanti absolvovali v rámci prípravy na MS v Rige niekoľko tréningových kempov v uzavretej bubline v Piešťanoch. Prvý dobrovoľný kemp odštartoval 7. apríla. Stretlo sa na ňom sedem korčuliarov a dvaja brankári.

Na ďalšom zraze 15. apríla pred turnajom Kaufland Challenge mal tréner Craig Ramsay k dispozícii už troch brankárov, ôsmich obrancov a dvanásť útočníkov. Slováci odohrali v príprave osem zápasov, v ktorých päťkrát triumfovali a trikrát prehrali.

Počas uplynulého mesiaca trénerský štáb obmieňal káder, postupne do neho pribúdali hráči, ktorým sa skončili klubové povinnosti. Pred uzavretím konečnej nominácie bolo v tíme 31 hokejistov, do vyvolenej dvadsaťosmičky sa napokon nedostalo trio Koch, Hrehorčák a Regenda.

Naposledy sa k tímu pripojili útočníci Pavol Skalický a Kristián Pospíšil, ktorí oslávili s tímom Lukko Rauma titul vo fínskej lige. V závere prípravy prišli aj krídelník New Jersey Devils Marián Studenič, ktorého príchod avizoval generálny manažér Miroslav Šatan už v utorok večer.

Šatanovi sa však nepodarilo získať Adama Ružičku, keďže Calgary ešte dohráva základnú časť NHL a slovenský útočník má šancu absolvovať debut v súťaži. "Do dejiska MS sme už chceli cestovať s plným počtom hráčov, aby sme nemali žiadne starosti. O nominácii rozhodli výkony v príprave. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým hráčom, ktorí sa do nej dostali," uviedol Šatan na sobotnej videokonferencii.

Vedenie reprezentácie už skôr oznámilo, že nepočíta s trojicou zámorských posíl z NHL - obrancom Dallasu Andrejom Sekerom, zadákom San Jose Christiánom Jarošom a ani útočníkom Detroitu Richardom Pánikom.

Príležitosť aj preto dostanú viacerí hráči, ktorých čaká na MS premiéra: "Máme najmladší tím, odkedy hráme na MS, máme priemer pod 25 rokov, ale mladí hráči nás presvedčili. Nemáme veľké hviezdy, nemáme toľko skúseností, napriek tomu veríme, že hráči sú pripravení a schopní hrať," dodal Šatan.

Veľké očakávania pred MS má aj hlavný tréner SR Craig Ramsay: "Viem, že máme mladých hráčov, ale to môže byť naša výhoda. Verím, že budeme všetci ťahať za jeden koniec povrazu. Máme veľa dravosti, ale aj pár skúsených chalanov."

Medzi najskúsenejších hráčov Slovenska patrí 32-ročný brankár Július Hudáček. "Máme mladé mužstvo a je to výzva aj pre nás starších. Vždy to bolo tak, že okrem mňa boli v tíme starší a teraz som najstarší ja. Ale teším sa na to, budeme pomáhať tímu ako vieme. My brankári sme v dobrej forme, ešte sme nehovorili s trénerom brankárov o tom, v akej budeme pozícii," povedal Hudáček.

Ofenzívu Slovákov by mali ťahať viacerí, jedným z nich by mal byť útočník Peter Cehlárik. Toho čaká druhý šampionát. "Pocity sú fajn, dobre sme sa pripravili. Máme mix mladých hráčov s tými, ktorí už majú niečo odohraté. Verím, že to bude vydarený šampionát."

Nominácia slovenskej reprezentácie na MS v Rige: brankári: Július Hudáček (Spartak Moskva), Branislav Konrád (HC Olomouc), Adam Húska (Hartford Wolf Pack) obrancovia: Samuel Kňažko (TPS Turku), Šimon Nemec (HK Nitra), Daniel Gachulinec (HC 07 Detva), Mário Grman (SaiPa Lappeenranta), Adam Jánošík (IK Oskarshamn), Martin Gernát (HC Oceláři Třinec), Mislav Rosandič (Bílí Tygři Liberec), Martin Bučko, Marek Ďaloga (obaja HC Dynamo Pardubice), Michal Ivan (HKM Zvolen) útočníci: Juraj Slafkovský (TPS Turku), Martin Faško-Rudáš (HC 05 Banská Bystrica), Adrián Holešinský (HK Nitra), Matúš Sukeľ (HC Sparta Praha), Adam Liška (Severstaľ Čerepovec), Peter Cehlárik, Marek Hrivík (obaja Leksands IF), Michal Krištof (Kärpät Oulu), Róbert Lantoši (Providence Bruins), Pavol Skalický, Kristián Pospíšil (obaja Lukko Rauma), Marián Studenič (New Jersey Devils), Miloš Kelemen (HKM Zvolen), Miloš Roman (HC Oceláři Třinec), Dávid Buc (iClinic Bratislava Capitals)

