Nevzdávame to, znie zo SsFZ. Súťaže chcú odštartovať koncom mája, stále je tu mnoho otáznikov

Zisťovali sme situáciu so štartom III., IV. a V. ligy, ktoré spadajú pod Stredoslovenský futbalový zväz.

14. máj 2021 o 15:48 Stanislav Černák

ZVOLEN. Otázkou číslo jedna posledných dní medzi priaznivcami regionálneho futbalu je stále otázka dohratia jesenných častí v súťažiach riadených Stredoslovenským futbalovým zväzom. Ako nám potvrdil priamo z Chorvátska predseda SsFZ Jozef Paršo, hrať chcú, ale isté stále nie je nič.

„Nevzdávame to a chceme v každom prípade dohrať jesennú časť. Verím, že epidemiologické podmienky budú nastavené tak, aby ich prijali kluby. Chceme začať počas posledného májového víkendu, kde by sa malo odohrať kompletné kolo v tretej lige plus nejaké ďalšie dohrávky,“ prezradil pre týždenník MY Jozef Paršo, predseda SsFZ.

Článok pokračuje pod video reklamou

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Názory sa rôznia. Má vôbec zmysel dohrávať aktuálnu futbalovú sezónu? Čítajte

Aj keď si zväz už určil predbežný štart súťaží, doteraz nie sú známe podmienky za akých by sa súťaže mohli rozbehnúť. „Stále čakáme na podmienky. Malo by to byť s najväčšou pravdepodobnosťou bez divákov. Avšak uvidíme, ako nám nastavia testovanie hráčov. Samozrejme, môže to byť pre niektoré kluby aj neprijateľné pre niektoré kluby. Nič nezávisí od nás, stále čakáme na vyjadrenie a určenie podmienok od pandemickej komisie,“ uzavrel predseda SsFZ.

Podľa našich informácií z Oblastného futbalového zväzu vo Zvolene, by jeho funkcionári, ale aj mnohé kluby radšej aktuálny ročník anulovali, a radšej sa plne sústredili už na novú sezónu I. a II. triedy.