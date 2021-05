Martina Repiská jednou nohou v Tokiu

Zvolenčanka je blízko splnenia veľkého sna.

14. máj 2021 o 13:12 (sč)

ZVOLEN. Slovenská reprezentantka Martina Repiská sa vo svetovom rebríčku Road to Tokyo nachádza na výbornej 72. priečke, čo jej v rámci olympijskej kvalifikácie zaisťuje posledné postupové miesto na olympiádu v Tokiu.

Informoval o tom Slovenský zväz bedmintonu prostredníctvom svojho facebooku.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Repiská na európskom šampionáte neprekročila svoj tieň Čítajte

Ako ďalej zväz uviedol, Zvolenčanka by sa podľa všetkého mala do Tokia dostať, čo by znamenalo, že po pauze v roku 2016, kedy Slovensko nemalo na olympiáde žiadneho bedmintonistu, by sa po Eve Sládekovej a Monike Fašungovej stala Martina Repiská Slovenskou štartujúcou na olympijských hrách.