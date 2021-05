Folklórne slávnosti pod Poľanou nebudú ani tento rok

Program sa presunie na budúcoročné slávnosti.

13. máj 2021 o 12:55 SITA

DETVA. Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve sa neuskutočnia ani tento rok. Taký je záver zo stretnutia členov programovej rady a organizačného výboru slávností.

Rozhodli tak aj napriek tomu, že pandémia koronavírusu je v súčasnosti na ústupe a štát postupne uvoľňuje opatrenia. Je podľa nich len malý predpoklad možnosti organizovať hromadné podujatia bez rozsiahlych obmedzení.

Do úvahy neprichádza ani náhradný termín slávností, ktorým mal byť druhý júlový víkend.



Jubilejný 55. ročník slávností sa podľa primátora Jána Šufliarského znovu presúva, tentoraz na rok 2022. „Mrzí nás to, no ani tento rok Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve nebudú. Nechceme ohroziť zdravie a životy obyvateľov nášho mesta a účastníkov slávností,“ uviedol primátor s tým, že program pripravený pôvodne na rok 2020 a s úpravami na rok 2021 sa presunie na budúcoročné slávnosti.



Folklórne slávnosti boli vždy podujatím s približne dvetisíc účinkujúcimi a viac ako tridsiatimi sprievodnými podujatiami, na ktorom sa stretli tisíce ľudí.

Niekoľkonásobne obmedziť počty účinkujúcich, divákov, zabezpečiť ich odstup, zabezpečiť dodržiavanie stále platných protiepidemických opatrení nie je v silách žiadneho organizátora veľkého festivalu. To by už neboli folklórne slávnosti ale kultúrne podujatie iného charakteru a významu.



Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve vznikli v roku 1966 a v súčasnosti patria medzi najstaršie a najväčšie festivaly na Slovensku.