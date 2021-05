Prvé odchody z majstrovského kádra. Do Česka putuje Radovan Bondra

Kým správa o Kelemenovi bola známa dlhšie, odchod Bondru je čerstvá informácia.

12. máj 2021 o 17:49 Stanislav Černák

ZVOLEN. Sotva sa skončili majstrovské oslavy tretieho titulu HKM Zvolen, už prichádzajú prvé správy o hráčoch, ktorí si našli nové pôsobiská. Mnohí chalani vzbudili svojimi skvelými výkonmi pozornosť iných klubov zo zahraničia.

Na jednej strane je to smutné pre náš klub, na strane druhej, je to prirodzené, a treba sa tešiť, že keď sa pod Pustým hradom vryli fanúšikom do pamäte zlatými medailami.

O tom, že HKM opúšťa Miloš Kelemen sa vedelo už skôr, 21-ročnému krídelníkovi sa podarilo podpísať novú zmluvu s českým extraligistom BK Mladá Boleslav.

K našim západným susedom do kvalitnej českej ligy miery aj ďalší zlatí zvolenskí chlapec a jedna z najväčších opôr HKM Zvolen – Radovan Bondra. Správa o odchode robustného útočníka sa síce dala očakávať, no predsa len, viacerých zaskočila. Bondra bude v nasledujúcej sezóne obliekať dres Vítkovíc.

Chalanom držíme v nových pôsobiskách palce.