Cestári pripravili rekonštrukcie siedmich mostov v kraji za viac ako 4,1 milióna eur

Najviac financií si vyžiada havarijný stav mosta medzi Hontianskymi Nemcami a Prenčovom.

12. máj 2021 o 13:33 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Slovenská správa ciest (SSC) pripravila v piatich okresoch Banskobystrického kraja rekonštrukcie siedmich mostov na cestách prvej triedy. Ako vyplýva zo súťažných podkladov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, predpokladaná hodnota celej obnovy je vo výške 4 milióny 194-tisíc eur bez DPH. Financovanie rekonštrukcie mostov má byť z fondov Európskej únie.



Najviac financií si vyžiada havarijný stav mosta na ceste I/51 na spojnici obcí Hontianske Nemce v okrese Krupina a Prenčov v okrese Banská Štiavnica, ktorý pochádza z roku 1910. Na odstránenie jeho porúch a zlepšenie stavebno-technického stavu pôjde takmer 810-tisíc eur.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pri Hontianskych Nemciach na tej istej štátnej ceste obnovia most ponad potok Štiavnica. Obnovený má byť tiež most v Hronskožiarskom okrese v obci Ladomerská Vieska, ktorý premosťuje železničnú trať.



V okrese Brezno chce SSC vybudovať nový mostný objekt namiesto existujúceho na ceste I/72, ktorý premosťuje rieku Hron a bol postavený v roku 1940. Nový mostný objekt má nahradiť aj most cez zrážkový potok na ceste I/66 v Podbrezovej v miestnej časti Lopej. Ďalší most má byť obnovený v blízkosti Brusna v Banskobystrickom okrese rovnako na ceste I/66.



Cestári zrekonštruujú aj most postavený v roku 1924 v okrese Žarnovica pri obci Kozárovce. Tento most premosťuje Čaradický potok na ceste I/76. Účelom stavby je vyriešiť havarijný stav na moste, ktorého rekonštrukcia bude pozostávať z asanácie starého mosta a vybudovaní nového.



Zákazka sa podľa zverejnených podkladov delí na sedem častí, ktoré môžu byť pridelené samostatne rôznym uchádzačom. Záujemcovia o účasť v súťaži môžu ponuky posielať do konca júna.