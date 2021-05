Majstrovská jazda HKM Zvolen: Tisícky ľudí zdravili zlatých chlapcov (+ FOTO a VIDEO)

Na slovíčko s Petrom Oremusom po majstrovskej jazde Zvolenom:

Čo hovoríte na túto majstrovskú jazdu Zvolenom?

Bolo to netradičné a najmä pre fanúšikov to musel byť veľký zážitok. Boli v oknách, popri cestách, boli to tisícky ľudí. Bola to fantázia. Teraz človek cíti, akú sme vo Zvolene mali podporu a som veľmi rád, že sme to zvládli.

Nemrzí teraz o to viac, že fanúšikovia nemohli byť počas play off aj na štadióne?

Každý chápal situáciu, ktorá bola. Je pravda, že teraz vidíme, koľko ľudí by nás prišlo podporiť na štadión. Ale sme radi, že ľudia, ktorí nás podporovali počas celej sezóny si to dnes mohli užiť aspoň takýmto spôsobom.

Kde zaradíte v rámci vašich úspechov majstrovský titul so Zvolenom?

Je to pracovná činnosť, ktorú keď zakončíte titulom, patrí to medzi najväčšie úspechy. Každý titul je pre trénera, hráča alebo člena realizačného tímu najväčšia odmena.