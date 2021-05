Názory sa rôznia. Má vôbec zmysel dohrávať aktuálnu futbalovú sezónu?

Oslovili sme zástupcov našich klubov, či vidia zmysel v dohrávaní aktuálnej sezóny.

10. máj 2021 o 12:10 Stanislav Černák

Na celom Slovensku sa uvoľňujú protipandemické opatrenia. Aktuálne sú podľa regionálneho Covid automatu, platného od 10. mája, v bordovej farbe už len dva okresy. Väčšina z nich je v druhom (červená farba) a v prvom stupni varovania (ružová).

Uvoľňovanie opatrení znamená aj povolenie tréningu v skupinkách po 6 ľudí. To znamená, že aj pre futbalistov z regiónu skončilo obdobie individuálnych tréningov. Jednotlivé kluby začali trénovať po skupinkách.

Lenže je tu obrovský otáznik. Dohrať, či nedohrať rozbehnutú sezónu? Ak dohrať, tak akým spôsobom?

Jednou vecou je boj viacerých zanietencov za amatérsky futbal, druhou je realita a zmysel dohrávania sezóny. Všetky futbalové súťaže od tretej ligy nižšie mali stopku od polovice októbra. A to je nesmierne dlhá doba.

Aj široká futbalová verejnosť sa akoby rozdelila na dva tábory. Na tých, ktorí chcú súťaže dohrať, a na tých, ktorí by anulovali aj sezónu 2020/2021, aby sa kluby plne mohli sústrediť na štart sezóny 2021/2022, čo by zrejme bolo najrozumnejšie.

Všetci futbalisti vypadli na veľmi dlhý čas nielen zo zápasového kolotoča, ale aj z tréningového. Hráči by sa nestihli poriadne pripraviť, hrozili by mnohé zranenia. Aj v susednom Česku sa najprv určil termín reštartu súťaží, napokon ich však po zrelých úvahách odpískali definitívne.

Výkonný výbor Západoslovenského futbalového zväzu odsúhlasil už aj plánovanú termínovú listinu zostávajúcich piatich kôl. Podľa nej by mohol prísť reštart 30. mája, dohrávky by boli na programe už o týždeň skôr. A hrať by sa malo až do 27. júna.

Ako to bude v Stredoslovenskom futbalovom zväze? „Prekvapilo nás, že je znova vyhlásený núdzový stav. Kým bude trvať, tak sa so súťažami nepohneme. Vraj majú prísť ďalšie uvoľnenia, ale to je v rovine „čo by bolo, keby bolo“. Čakáme na definitívu, ešte to nevzdávame, chceme skompletizovať jesennú časť súťaží,“ uviedol pre Sportnet Jozef Paršo, predseda Stredoslovenského futbalového zväzu.

V III. lige Stred treba ešte dohrať tri kolá, vo štvrtých a piatych ligách dve.

Ako to vnímajú kluby z nášho regiónu? Boli sme zvedaví na ich názor. Hrať, či nehrať? Za treťoligistov sa vyjadril kapitán MFK Zvolen Ján Vaník a tréner ŠK Prameň Kováčová Tomáš Kvačkaj. Za štvrtoligovú Detvu funkcionár a tréner dorastencov Zdenko Kamas a za TJ Tatran VLM Pliešovce tréner Stanislav Žigmund. Za piatoligistov Marek Mešter, vedúci mužstva OTJ Hontianske Nemce, za oblastné tímy sme oslovili hrajúceho trénera TJ Slovan AX Budča Júliusa Kohúta.

“ Som za väčšiu spoluprácu klubov a príslušných zväzov. Asi nepoviem nič nové a neplatí to iba vo futbale, keď sa najskôr rozhoduje, potom rozmýšľa a až potom diskutuje. Nemá zmysel dohrávanie súťaží za neregulárnych aktuálnych podmienok. „ Zdenko Kamas, mládežnícky tréner MFK Detva

Ján Vaník, kapitán MFK Zvolen

Tréningy po menších skupinkách sa už rozbehli naplno. Niektorí sú za dohratie sezóny, iní nie. Ako to vidíte vy? Má zmysel dohrávať do konca júna sezónu, keď sa posunula aj reorganizácia súťaží?

Táto pandémia skomplikovala život nám všetkým. Čo sa týka dohratia súťaží, je to veľmi otázne. Nehralo sa už pol roka a nemyslím si, že by sa malo hrať za každú cenu, ale na druhej strane, ak sa to spustí, sme pripravení hrať a urobiť všetko pre to, aby sme udržali tretiu ligu.

Kedy by sa malo začať hrať?

Myslím si, že toto by mal rozhodnúť náš futbalový zväz, ale ak sa má dohrať, tak určite čím skôr.

A akým spôsobom? Dohrať jesenné kolá, alebo vymyslieť nejaké play-off?

Neviem, ako by bolo najlepšie odohrať súťaž. My ešte nemáme odohraté tri kolá z jesennej časti, takže je to dosť komplikované. Určite nevidím reálne, že by sa odohrala celá súťaž. Budeme radi, ak sa dohrajú spomínané tri kolá z jesennej časti.

Ak sa teda bude hrať, malo by sa postupovať či zostupovať?

Ak by sa dohrávala celá súťaž, bolo by prirodzené, že sa bude aj zostupovať a postupovať. Ak sa budú dohrávať len tri kolá, je to nespravodlivé, ale pravidlá dovoľujú po dohratí polovice súťaže, aby sa rozhodlo o postupujúcom aj vypadávajúcom, čo budeme musieť len rešpektovať a dohrať tak, aby sme nevypadli a udržali súťaž.

Tomáš Kvačkaj, tréner ŠK Prameň Kováčová

Tréningy po menších skupinkách sa už rozbehli naplno. Niektorí sú za dohratie sezóny, iní nie. Ako to vidíte vy? Má zmysel dohrávať do konca júna sezónu, keď sa posunula aj reorganizácia súťaží?

Už po prvej vlne sa pripravovalo na to, že príde druhá vlna. Aj sme očakávali, že sa sezóna nedohrá celá, ale len jej časť. Sme teda pripravení na dohratie aspoň jesennej časti sezóny.

Kedy by sa malo začať hrať?

Hrať by sa malo začať najneskôr na konci mája, aj keď aj to je už hraničný termín, keďže môže dohratie zápasov ovplyvniť pandémia.