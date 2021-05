Ostrolúcky kopec najviac sedel Juhásovi. Matuška najskôr šiesty, o deň neskôr v hodinách

Najrýchlejším jazdcom bol počas oboch dní Martin Juhás.

10. máj 2021 o 10:10 Stanislav Černák

OSTRÁ LÚKA. Ostrolúcky kopec ožil burácajúcimi motormi. Zavítala naň jazdeckou špičkou netradične už začiatkom mája. Motoristické podujatie bolo zaradené do kalendára majstrovstiev Slovenska v pretekoch automobilov do vrchu. Počas oboch víkendových súťažných dní sa na štart postavilo viac ako 60 jazdcov zo Slovenska a Česka.

Na domácom kopci sa objavili naši známi jazdci – Martin Matuška a trio pretekárov z MTB Racing Teamu. Zvolenčanovi Matuškovi patrilo počas úvodného súťažného dňa výborné šieste miesto v celkovom poradí, o deň neskôr skončil v celkovom poradí trinásty.

Článok pokračuje pod video reklamou

Aj šiesty, aj premotivovaný

„Trochu som sa trápil s priľnavosťou pneumatík, dali sme kratší prevod. So šiestym miestom v sobotu som spokojný, v nedeľu som chcel zrýchliť, ale cítiť, že gumy sú už viac opotrebované. Navyše, v druhom tréningu som bol premotivovaný, spravil som v jednej zo zákrut hodiny,“ prezradil Martin Matuška.

Pri hodinách sa našťastie jemu ani monopostu nič nestalo, jednoducho bol prirýchly.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Patrí medzi najväčšie slovenské tenisové talenty, túži vyhrať grandslamový titul Čítajte

„Trošku ma to spomalilo, plus sa pridali technické problémy a skončil som až na 14. mieste. Riešili sme opravy, takže druhú jazdu som ledvac stihol, bol som v nej siedmy. Stratu z prvej jazde sa mi v súčte znížiť nepodarilo a stačilo to teda napokon na celkové trináste miesto,“ povedal zvolenský pretekár.

V oboch majstrovských seriáloch mu vo formulových triedach patrilo zhodne druhé miesto počas oboch dní.

Marcel Beník zdolal konkurenciu vo svojej kategórii

„Sme radi že sme mohli absolvovať domáci kopec na Ostrej Lúke v plnom zložení a v dobrej nálade, keďže autá fungovali a počasie prialo. Našou prioritou bolo potvrdenie a udržanie Marcelovho prvého miesta v triede HK1, a to sa nám aj podarilo,“ zhodnotil v úvode šéf tímu MTB Racing Marcel Beník starší.

Marcel Beník na BMW 2002Ti získal vo svojej kategórie HK1 prvenstvo. „Všetko fungovalo a kopec mi sedel, takže úloha bola jasná, byť prvý a to sa mi našťastie aj podarilo. Síce to nebolo jednoduché vzhľadom na konkurenciu. Som však nadmieru spokojný,“ prezradil pre týždenník MY Marcel Beník mladší.

Jeho brat Tomáš Beník na Lancii Beta Coupé priznal, že to bol boj, no napriek tomu bol s výsledkami spokoný.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Všetci jazdci MTB Racing Team vyhrali svoje kategórie, trať najviac vyhovovala Tomášovej Lancii Čítajte

„Tento kopec bol pre mňa boj. Lancia má výhodu výkonu, ale váhový hendikep voči konkurencii škodoviek 130 RS, GIOMu a BMW 2002. Práve na Ostrej Lúke sa tento hendikep najviac prejavil. Išiel som na hrane auta aj seba samého, ale stačilo to len na tretie miesto v kategórii. Som však spokojný a ideme ďalej,“ povedal Tomáš Beník.

Nováčik v tíme Vojtěch Illéš si užíva každé preteky. „Presne tak a Ostrá Lúka nebola výnimkou. Som veľmi spokojný ako s autom, tak aj s mojím progresom, čo sa týka jazdy. Už teraz sa teším na ďalšie preteky,“ zhodnotil víkend Illéš.

Víkend na Ostrej Lúke patril najmä Martinovi Juhásovi jazdiacemu na monoposte Tatuus FR2000, ktorý vyhral v súčte oboch ostrých jázd počas oboch dní. Druhý bol v sobotu Čech Rybníček pred slovenským matadorom Igorom Drotárom. Počas druhého súťažného dňa si miesta títo dvaja pretekári vymenili. Druhý skončil Drotár, tretí Rybníček.