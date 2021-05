Finále poznačili zranenia a zákroky Popradčanov. Bondra: Disciplinárka to dosť prepískla

Dôležité bolo, že sa Zvolenčania nenechali vyprovokovať k väčším šarvátkam.

9. máj 2021 o 11:46 Stanislav Černák

ZVOLEN. Finálovú sériu Zvolena s Popradom poznačilo množstvo zranených. Na popradskej strane nezasiahli do všetkých zápasov Lukáš Handlovský, Marcel Haščák, puk zasiahol do tváre Drgoňa či Skokana.

Zvolenčania už pred sériou vedeli, že do nej nezasiahne Peter Zuzin. Navyše, po nešetrnom zákroku Ulrycha utrpel vážne zranenia tváre kapitán HKM Radovan Puliš.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Vo Zvolene pršal v noci zlatý dážď. Hlavnou zbraňou majstra bol kolektív, zhodujú sa hráči Čítajte

Pred dvoma zápasmi v Poprade skolila angína produktívneho a platného útočníka Miloša Kelemena, no a piaty zápas nedohral ani Mikko Nuutinen, ktorého likvidačným zákrokom doslova zbúral Kanaďan Brandon Mashinter.

Článok pokračuje pod video reklamou

Petr Ulrych po svojom tvrdom hite dostal trest na 5 minút plus do konca zápasu. A stopku na dva zápasy. V piatom zápase na zvolenskom ľade sa už objavil. Kým o jeho zákroku by sa ako o faule dalo ešte polemizovať, smutným faktom je, že Pulišovi spôsobil vážne zranenia a pri nich vyznieva trest na 2 zápasy ako výsmech.

Zákerák Mashinter

Druhým prípadom je Brandon Mashinter. Je síce super, že tento útočník sa predstavil aj v NHL, kde obliekal dresy San Jose Sharks, New Yorku Rangers a Chicaga Blackhawks, no počas finálovej série so Zvolenom sa ukázal ako zákerný hráč.

V zamknutej časti sa ďalej dočítate okrem iného aj TOTO: ▪ Čo hovorí na tieto zákroky na Zvolenčanov Radovan Bondra ▪ Čo si myslí o rozhodnutiach disciplinárnej komisie ▪ Čo bolo dôležité podľa obrancu Michala Ivana ▪ Ako vníma zákernosti Michal Ivan ▪ Je Zlatá korčuľa v správnych rukách?

Kto si ho viac všímal od začiatku finále, nemohlo mu uniknúť, že neustále provokuje a vykrikuje po zvolenských hráčoch. Prvýkrát putoval pod sprchy vo štvrtom zápase za úmyselné pichnutie hokejkou medzi nohy zvolenského hráča.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Puliš po finále: Lekári mi odporúčajú, aby som celú kariéru hral už len s celotvárovým štítom Čítajte

V piatom zápase už hral. Jeho zákernosť a tvrdosť pocítil šikovný Fín Nuutinen v službách Zvolena. Mashinter mal jasný úmysel – zničiť protihráča. Puk ho nezaujímal.