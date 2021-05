Puliš po finále: Lekári mi odporúčajú, aby som celú kariéru hral už len s celotvárovým štítom

„Mal som to v zlom stave,“ hovorí novopečený majster Slovenska.

8. máj 2021 o 10:59 Stanislav Černák

ZVOLEN. Zvolenský kapitán Radovan Puliš nedohral druhý finálový zápas po zákroku Petra Ulrycha. Bol piatok 30. apríla. O deň neskôr ho operovali na oddelení Maxilofaciálnej chirurgie v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici.

V utorok 4. mája cestoval do Popradu, aby podporil aspoň zo striedačky svojich spoluhráčov. Vo štvrtok už dvíhal nad hlavu majstrovský pohár. A v tom čase to bol šiesty deň od operácie zlomeného nosa a viacpočetných zlomenín tvárového skeletu.

Momentálne sa zdá, že toto zranenie mu žiaľ ovplyvní ďalšiu hokejovú kariéru. Podľa našich informácií totiž dostal odporúčanie od lekárov, aby zvyšok kariéry hral s celotvárovým štítom.

„Áno, lekári mi odporúčajú, aby som už celú kariéru hral len s celotvárovým štítom, pretože som to mal v zlom stave, bola tam trieštivá zlomenina, ale nad tým teraz nerozmýšľam, užívam si daný moment,“ potvrdil to pre týždenník MY Radovan Puliš počas majstrovských osláv na ľade.