Vo Zvolene pršal v noci zlatý dážď. Hlavnou zbraňou majstra bol kolektív, zhodujú sa hráči

Tretí titul získal Zvolen presne 20 rokov po premiérovom.

7. máj 2021 o 17:47 Stanislav Černák

ZVOLEN. Spečatené. HKM Zvolen získal po víťazstve 3:2 v piatom zápase vytúžený tretí majstrovský titul v histórii klubu. Od začiatku sezóny sa HKM netajil najvyššími ambíciami. Nebolo to však jednoduché, hralo sa bez divákov, navyše ku každému tipsportligistovi zavítal aj nezvaný hosť menom Covid-19.

Už základnú časť mal Zvolen výbornú, aj keď boli zápasy, v ktorých sa mierne trápil. Lenže hokejisti HKM neprehrali v celej sezóne viac ako dvakrát po sebe.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/qlObKZf8k3w

Už aj počas základnej časti sa Zvolenčanom nevyhýbali zranenia, za všetkých spomenieme Radovana Puliša či Mareka Viedenského. Ešte horšie chvíle prišli v play off. Trénerom sa prakticky rozpadol celý jeden útok.

Lenže tím sa zomkol a jednoducho v sezóne 2020/2021 bol najlepší na Slovensku. O tom nemôže byť pochýb a nemôžu proti tomu nič namietať ani najväčší neprajníci.

Najväčšou zbraňou, ktorú všetci prízvukovali počas celého ročníka bola skvelá partia a sila kolektívu. Variabilný tím so šikovnými útočníkmi, pozornou a spoľahlivou obranou, ktorej velil ľadovo pokojný švédsky brankársky zázrak Robin Rahm.

Symbolika

Dušan Mráz si splnil sen. V deň svojich narodenín sa napil z pohára Vladimíra Dzurillu. (zdroj: Stanislav Černák)

Tento titul je akoby opradený symbolmi. Po oslavách na ľadovej ploche a pred štadiónom začal tesne pred polnocou pod Pustým hradom padať zlatý majstrovský dážď.

Tretí titul prišiel presne po 20. rokoch od zisku premiérového v sezóne 2000/2001 (ten získal ako hráč Jaro Török, ktorý sa tešil z titulu aj v roku 2013, kde bol v úlohe asistenta trénera, a pri súčasnom je video trénerom HKM).

Ďalšou zaujímavosťou je, že o zisku pohára Vladimíra Dzurillu rozhodli Zvolenčania 6. mája, teda v deň 67. narodenín dlhoročného prezidenta a duše HKM Zvolen Dušana Mráza. „Splnil sa mi sen, oslávil som titul v deň mojich narodenín,“ povedal novinárom šéf zvolenského hokeja.

Nič iné ako titul si Puliš nepripúšťal

Radovan Puliš pred novinármi. (zdroj: Stanislav Černák)

Azda najväčším smoliarom tohtoročného play off je bojovník a zvolenský kapitán Radovan Puliš, ktorý bol zranený už v sérii so Slovanom a dohrať nemohol ani finálovú, keďže po nešetrnom zákroku obrancu Ulrycha utrpel viacpočetné zlomeniny tvárového skeletu a nosa.

Kapitán HKM priznal, že nehrať a len sa zápasom prizerať bolo veľmi náročné.

„Pre mňa aj pre Petra Zuzina to boli veľmi ťažké chvíle, pretože celý rok sme dreli pre to, aby sme vyhrali titul. Chlapci nám pomohli a ja im ešte raz veľmi pekne za to ďakujem, že ho vybojovali aj pre nás všetkých,“ prezradil pre týždenník MY bezprostredne počas osláv na ľadovej ploche.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/1P042BiVoJY

Puliš si nič iné ako titul v podstate ani nepripúšťal, aj keď vo vyhláseniach bol opatrný.

„Prišiel som sem s tým, že idem vyhrať titul, spomínal som to už na začiatku po príchode do Zvolena. Som rád, že sme mali vytvorené skvelé podmienky k tomu, aby sme ho získali. Všetko do seba zapadlo. Od majiteľov, cez trénerov, realizačný tím až po hráčov,“ netajil.

Aj zvolenského kapitána potešilo, že na tribúnach mohlo byť aspoň pár fanúšikov. „Veľmi sa z toho teším, že nás prišli podporiť,“ zakončil Radovan Puliš.

Podkonický začal veriť v zisk titulu až 5 sekúnd pred koncom

Andrej Podkonický v objatí s Robinom Rahmom. (zdroj: Stanislav Černák)

Súčasnému asistentovi trénera Oremusa Andrejovi Podkonickému sa v úlohe hlavného kouča HKM titul získať nepodarilo, vie však ako chutí vyhrať liga v rodnom meste. Pohár zdvihol nad hlavu ešte ako hráč v sezóne 2012/2013.