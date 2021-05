HKM Zvolen to po riadnej dráme dokázal! Získal tretí majstrovský titul

Zvolen má ďalšiu trofej.

6. máj 2021 o 20:12 SITA

ZVOLEN. Zvolen má tretí majstrovský titul, pečatil ho domácim víťazstvom 3:2.

Pozrite si momentky z dramatického zápasu.

Hokejisti HKM Zvolen po tretí raz v histórii dobyli titul majstra Slovenska. V dramatickom a kvalitnom piatom súboji finále play-off si Zvolen doma poradil s Popradom 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) a vyrovnanú sériu ovládol 4:1 na zápasy.

Dva góly víťazného tímu strelil kanadský útočník Allan McPherson, jeden pridal Radovan Bondra.

Na popradskej strane boli úspešní strelci Peter Bjalončík a James David Livingston. Popradský útočník Dávid Skokan dostal ocenenie Zlatá korčuľa pre najužitočnejšieho hráča play-off.





Predtým bol Zvolen majstrom v sezónach 2000/2001 a 2012/2013, teraz sa teda teší po ôsmich rokoch. Majstrovský titul v sezóne Tipos extraligy 2020/2021 je v správnych rukách. HKM Zvolen vyhral základnú časť so ziskom 103 bodov, HK Poprad získal 95 bodov a stačilo to na tretie miesto.

Zvolenčania si na ceste do finále poradili s Novými Zámkami 4:0 na zápasy a so Slovanom Bratislava 4:1. Znamená to, že na ceste k majstrovskému poháru prehrali zverenci Petra Oremusa v play-off len dva zápasy.

Mikula: Gratulujem Zvolenu



"Musím zagratulovať Zvolenu k zaslúženému zisku majstrovského pohára. Oni vyhrali štyri zápasy, my len jeden, takže je to zaslúžené. Rozhodli momenty, v ktorých sme dostali góly, a zrejme druhý zápas vo Zvolene, v ktorom sme viedli

2:0, ale prehrali sme. Hráči dnes išli na dno síl, ale nestačilo to. Chcem sa im poďakovať za výkony. Taký je však hokej. Nezostáva mi nič iné len akceptovať prehru. Chceli sme zlato, máme striebro. Teraz to trochu bolí, ale za pár dní to bude krásne," uviedol tréner Popradu Peter Mikula pre RTVS.



Na prvý gól piateho finále sa čakalo necelých 9 minút. V skrumáži pred bránkou hostí sa zorientoval najlepšie Allan McPherson s ležiaceho Tomáša Vošvrdu prekonal strelou pod hornú žŕdku - 1:0. Ubehla presne minúta a prišla popradská

expresná odpoveď. Tlak hostí vyústil do gólu Petra Bjalončíka, ktorému domáci obrancovia na chvíľu dopriali voľnosť - 1:1. V polovici prvej tretiny mohol dostať Poprad do vedenia Matej Paločko, ale nestalo sa.

Druhú tretinu poznačilo vylúčenie popradského útočníka Brandona Mashintera, ktorý napadol Mikka Nuutinena do oblasti hlavy a krku a dostal trest 5 minút plus do konca zápasu.

Zvolenčanom sa v 5-minútovej presilovke dlho nedarilo, ale v jej poslednej sekunde sa predsa len dočkali. Vošvrdu prekonal Radovan Bondra po prihrávke McPhersona - 2:1. Nasledoval tlak Popradu, ale bez gólového efektu.



Aj v tretej tretine pokračovala aktivita Podtatrancov, ktorá však vyústila iba do dvoch presilových hier. Švédsky brankár Zvolena však odolal aj tvrdej strele obrancu Mika Dalhuisena, ktorá ho trafila do masky. Potom Dávid Skokan

zbytočným hákovaním súpera oslabil hostí a tí za to zaplatili. V 55. min sa sám pred Vošvrdom dobre zorientoval Kanaďan McPherson, ktorý strelil svoj druhý gól v zápase. Predtým mu obetavo v páde prihral krajan Ben Betker - 3:1.

Popradčania sa nevzdávali a v čase 58:43 min znížil na 2:3 James David Livingston. Gól padol v oslabení, ale zároveň v čase, keď bez pohybu ležal na ľade zvolenský útočník Bondra. Na ďalší zásah však už hosťom nezostal čas.

Finále play-off hokejovej extraligy 2020/2021

Piaty zápas (hralo sa na štyri víťazstvá):

HKM Zvolen - HK Poprad 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) - konečný výsledok série 4:1

Góly: 9. McPherson (Nuutinen, J. Mikúš), 33. R. Bondra (McPherson, Hraško), 55. McPherson (Betker) - 10. Bjalončík (D. Brejčák, Vandas), 59. Livingston (P. Svitana, Haščák)

Vylúčení: 5:4 na 2 min, navyše Mashinter 5 + DKZ za nebezpečný útok na hlavu, Skokan (obaja Poprad) 10 min za nešportové správanie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1, rozhodovali: Konc st., Novák - Kacej, Synek, 500 divákov

Zvolen: Rahm - Kotvan, Betker, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Ďuriš, Meliško - Stupka, Viedenský, R. Bondra - Nuutinen, J. Mikúš, McPherson - Kolenič, Tibenský, Marcinek - Gubančok, Halama, Jedlička

Poprad: Vošvrda - Kramár, D. Brejčák, Demo, Dalhuisen, Ulrych, M. Hudec, Hodorovič - P. Svitana, Skokan, Haščák - Handlovský, Preisinger, Vandas - Livingston, Bjalončík, Tavi - Mešár, Matej Paločko, Mashinter - Zagrapan