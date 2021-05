Budovu krajskej knižnice obnovia za 355-tisíc eur

Okrem fasády budovy zrekonštruujú aj suterén.

6. máj 2021 o 14:24 SITA

ZVOLEN. Investície do budovy Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene po minuloročnej rekonštrukcii študovne, čitárne a vykurovania v hodnote 323-tisíc pokračujú aj v tomto roku.

Banskobystrický samosprávny kraj ako zriaďovateľ knižnice vyčlenil na rekonštrukciu fasády a odvlhčenie časti suterénu 355-tisíc eur.

V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa prác, práce by mali trvať 150 dní od uzatvorenia zmluvy s víťazom súťaže.



Dodávateľ by mal podľa súťažných podkladov zrealizovať stavebné práce na rekonštrukcii fasády budovy, odvlhčiť časť suterénu, odstrániť uvoľnené a zvetrané plochy fasádnej omietky, vybúrať soklovú primurovku a reštaurátorsky obnoviť historickú fasádu so štukovou výzdobou na severnej a východnej strane budovy.

Súčasťou sú aj ďalšie práce na fasáde a v suteréne, kde opravia omietky, vymaľujú a vymenia podlahovú krytinu. „Rekonštrukcia by nemala ovplyvniť chod knižnice,“ informovala hovorkyňa kraja Lenka Štepáneková.

Z prvej polovice 19. storočia

História knižnice vo Zvolene siaha až do roku 1837, keď jej knižným darom pomohli Štúrovci. Základy mestskej verejnej knižnice zriadenej mestom vznikli v roku 1922. Ako Krajská knižnica Ľudovíta Štúra pôsobí inštitúcia už 35 rokov. Svoje umiestnenie často menila, pričom v rokoch 1944 až 1958 sídlila aj vo Zvolenskom zámku.



V roku 1977 bola knižnici pridelená budova bývalého Remeselníckeho domu z roku 1928, ktorá si vyžadovala úplnú rekonštrukciu. Obnova prebiehala v rokoch 1980 až 1985.

Týmto knižnica získala priestory s rozlohou 1430 metrov štvorcových a mohla do tejto budovy presťahovať všetky dovtedy rozptýlené oddelenia po celom meste. V týchto priestoroch sídli dodnes.