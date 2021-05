Mesto hľadá firmu na komunálny odpad za 1,2 milióna eur

Verejné obstarávanie na spracovateľa komunálneho odpadu vyhlásili na najbližších päť rokov.

3. máj 2021 o 13:05 SITA

KRUPINA. Mesto Krupina vyhlásilo verejné obstarávanie na spracovateľa komunálneho odpadu na najbližších päť rokov. Ako vyplýva z podkladov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, ide o služby nakladania s komunálnym odpadom a jeho zložkami v celkovej predpokladanej hodnote 1 196 482 eur bez dane z pridanej hodnoty.



V súčasnosti má samospráva uzatvorenú zmluvu s firmou Marius Pedersen, ktorá končí 30. júna. „Mesto je povinné zabezpečiť komplexné nakladanie s odpadmi na území mesta plynule,“ uviedla pre agentúru SITA asistentka primátora Tatiana Škvarková s tým, že vedenie mesta verí, že do 1. júla sa podarí vysúťažiť budúceho poskytovateľa služieb.



So službami súčasného dodávateľa sú podľa vedúcej oddelenia výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja Jaroslavy Uramovej samospráva aj občania spokojní. „Je pozitívna odozva na poskytované služby a vzájomnú spoluprácu, oceňujeme profesionalitu, odbornosť, prístup aj ochotu riešiť vzniknuté problémy resp. nedostatky,“ objasnila vedúca.



Prípadní záujemcovia o poskytovanie služieb nakladania s komunálnym odpadom v Krupine môžu svoje ponuky posielať do 24. mája, pričom musia zložiť zábezpeku vo výške 30-tisíc eur.