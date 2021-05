Bondrove góly prišli v pravý čas, Zvolen delia od titulu už len dve výhry (+ FOTO)

Zvolenčania musia zlepšiť prvé tretiny.

1. máj 2021 o 10:08 Stanislav Černák

ZVOLEN. „Víťazstvo si trošilinku užijeme a oslávime ho, potom trocha zregenerujeme a odznova sa budeme pripravovať na tretí zápas,“ povedal dvojgólový hrdina HKM Zvolen Radovan Bondra novinárom po druhom domácom zápase.

Kým v základnej časti mu to sypalo, bol najproduktívnejším hráčom Zvolena, ale aj najtrestanejším, v play off sa strelecky trápil.

Bondru zdobila počas vyraďovacej časti v každom zápase strelecká aktivita, agresívna hra do tela, ale nie a nie mu to tam padnúť. Zlomilo sa to až teraz, v druhom finálovom zápase.

Článok pokračuje pod video reklamou

Najskôr žrďka, potom sa osvedčilo pozorné sledovanie puku

Ešte predtým však trafil tyčku a zdalo sa, že jeho strelecké trápenie bude pokračovať. „Melancon mi to nastreľoval na hokejku a to bolo buď-alebo. No, nezúfal som, pretože každý jeden zápas v play off som si išiel svoje a chcel som pomôcť tímu,“ prezradil Bondra.

A odmena prišla. Najskôr nespustil puk z očí po Stupkovom pokuse, a keď vypadol brankárovi Hamerlíkovi, dorazil ho za jeho chrbát.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Najproduktívnejším aj najtrestanejším hráčom Zvolena Bondra, najviac strieľal Nuutinen Čítajte

„Takýto gól som potreboval, ktorý ma nakopne a dá mi aj viac pohody na hokejke. Najprv som čakal, že mi tam Vašo puk posunie, ale ho vystrelil, puk prepadol a dorazil som ho,“ zhodnotil robustný útočník Zvolena svoj prvý presný zásah.

Aj pri rozhodujúcom góle v predĺžení bolo kľúčové sledovanie puku.„Snažil som sa Betkerovi trafiť hokejku, chcel som to podobne urobiť ako to urobili Tibenský s Marcinekom, síce sa to nepodarilo, ale Popradčania nachvíľu stratili kontrolu nad pukom a ja som to využil,“ opísal rozhodujúci a víťazný gól.

Slabé prvé tretiny

Zvolen bol v prvom zápase jednoznačne lepší, v druhom bola partia oveľa vyrovnanejšia. Zverencom trénera Oremusa však mierne nevychádzajú prvé tretiny. Aj v prvom zápase, kedy Poprad otočil z 1:0 na 1:2, takisto to bolo aj v druhom stretnutí.

„Prvý zápas sme mali navrch, hrali sme až dokonca, teda až na tú prvú tretinu, kde sme trošku na tri minútky vypustili koncentráciu a dostali sme dva góly, ale vedeli sme sa z toho spamätať. Takisto sme prehrávali v druhom zápase, ale vrátili sme sa do zápasu. Hrá sa celých 60 minút, v ktorých sa tím musí zomknúť,“ upozornil Radovan Bondra.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Nie je Bondra ako Bondra: Nová posila HKM bude na seba náročná, tímu chce pomôcť Čítajte

Okrem Bondru treba opäť pochváliť celý tím a kolektív, ale aj maskovaného muža bez nervov – švédskeho brankára Robina Rahma, ktorý opäť zatiahol roletu najmä v závere stretnutia pred nebezpečnými popradskými akciami. Pravdou však je, že aj on sa akoby prispôsoboval ostatným chalanom na ľade.

Góly, ktoré inkasoval v úvodných tretinách oboch zápasoch nešli úplne na jeho vrub, no neboli nechytateľné. Avšak neskôr, keď sa už dostane do zápasového tempa, je veľmi ťažko prekonateľný, čo potvrdzuje počas celej sezóny.

Zranené opory

Ozdobou finálovej série mali byť opory oboch tímov. Popradčanom nenastúpil už do prvého zápasu napríklad Handlovský. Nedohrali ho Drgoň a ani Haščák. Do druhého Drgoň nastúpil, Haščák nie. Navyše po zásahu pukom do tváre zápas skončil v stretnutí Skokan.

Žiaľ, rovno z ľadu do nemocnice sa porúčal aj zvolenský kapitán Puliš, ktorého nešetrne trafil popradský obranca Ulrych, ktorý po tomto zákroku putoval pod sprchy. Puliša vzali lekári na röntgen.

„Obom tímom sa zranili kľúčoví hráči. Stále je to na 50 na 50, všetko rozhodujú maličkosti a detaily,“ upozornil Bondra.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Prvé finále pre Zvolen! Mužstvo v závere podržal Rahm, hrdinom Stupka (+ FOTO) Čítajte

A ako videl druhý zápas asistent trénera Andrej Podkonický? „Sme radi, že sme zvládli aj tento druhý a veľmi ťažký zápas. Nebolo to jednoduché, Poprad hral veľmi dobre. Sme radi, že sme našli silu a zápas otočili. Prehrávali sme dvakrát, napokon sme to dokázali otočiť v predĺžení. Oba zápasy u nás vo Zvolene boli vyrovnané. Začali sme dnes dobre, no urobili sme dve chyby a prehrávali 0:2. To nás pribrzdilo, no našli sme cestu k vyrovnaniu. Bolo aj veľa zranení na oboch stranách, sily ubúdali, ale zvládli sme to.“

V Poprade vyhrať aspoň jeden zápas

V Poprade budú mať Zvolenčania jasný cieľ, vyhrať aspoň jeden zápas. „Musíme hrať od začiatku. V Poprade sme hrali dva zápasy v základnej časti. V jednom sme vybuchli úplne a v druhom sme po prvej tretine prehrávali 2:0. Majú výbornú ofenzívu, na ktorú si musíme dať pozor a preto musíme do zápasu vstúpiť od prvej minúty,“ prízvukoval Bondra.

A doplnil ho Andrej Podkonický: „Musíme sa ešte zlepšiť v niektorých veciach, najmä v presilovkách, aby sme mohli v Poprade vyhrať.“