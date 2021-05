Testovanie na COVID nemusí byť iba nepríjemné

Existujú aj bezbolestné spôsoby testovania.

3. máj 2021 o 8:45

Testovanie na covid si všetci spájame s nepríjemným testom z nosa. Existujú však aj menej nepríjemné a bezbolestné spôsoby testovania, ako napríklad testovanie pomocou kloktacích testov.

Aké typy testov existujú?

PCR testy alebo RT-PCR testy

Zisťujú prítomnosť genetického materiálu vírusu alebo vírusovej nukleovej kyseliny (RNA alebo DNA). PCR technológia sa využíva už viac ako 30 rokov a je veľmi spoľahlivou a často využívanou metódou na zisťovanie stôp genetického materiálu (DNA alebo RNA) akéhokoľvek mikroorganizmu, vírusu alebo baktérie.

Tento spôsob testovania predstavuje v súčasnosti najspoľahlivejšiu metódu na diagnostiku ochorenia COVID-19. Jej nevýhodou je hlavne to, že vyžaduje špecializované zariadenie a tréning personálu, preto sa vykonáva len v špecializovaných laboratóriách.

Výsledok pri bezplatnom testovaní je do 48 hodín, pre platiacich klientov do 24 hodín.

PCR kloktacie testy

PCR kloktací test je vyšetrenie realizované RT-PCR, Real-Time PCR (polymerázová reťazová reakcia s reverznou transkripciou) a samoodberom biologického materiálu formou výplachu ústnej dutiny a hltana získaného kloktaním. Je porovnateľný s výterom z nosohltana a hrdla. Výsledok do 24 hodín.

Antigénové testy Predstavujú veľmi rýchlu metódu testovania na akútnu prítomnosť infekcie COVID-19, no ich presnosť je nižšia. Majú široké využitie najmä pri skríningovom testovaní vo vysoko rizikových prostrediach, kde sa zhromažďuje veľký počet ľudí (vzdelávacie inštitúcie, pracoviská, spoločenské udalosti). Výsledok do 15 minút vrátane potvrdenia o vykonaní testu.

Testy na zistenie protilátok z krvi

Prvé protilátky sa začínajú tvoriť 7 – 10 dní po nástupe klinických príznakov. Pacienti s klinickými príznakmi a závažným priebehom ochorenia majú zväčša vysoké hodnoty protilátok.

U pacientov bez klinických príznakov sú hladiny protilátok nízke alebo sa tvoria v takej miere, ktorá nie je zistiteľná. Protilátky v triede IgM sa tvoria v skorých štádiách infekcie.

Protilátky v triede IgA sa dajú zistiť v akútnej/prebiehajúcej fáze infekcie. Protilátky v triede IgG sú prítomné po prekonaní infekcie. Pri teste na protilátky z prsta je výsledok do 15 minút, pri teste na protilátky zo žily je výsledok do 48 hodín.

Kedy potrebujem PCR test?

Po príchode do Slovenskej republiky platí od 22. marca 2021 povinnosť nástupu do domácej izolácie do doby obdržania výsledkov RT-PCR testov. Izolácia je povinná zároveň aj pre osoby žijúce s vami v spoločnej domácnosti.

Tieto testy sú potrebné zároveň pre vstup do väčšiny štátov EÚ aj mimo EÚ. Podrobný zoznam krajín a ich obmedzenia nájdete na internetovej stránke ministerstva zahraničných vecí, alebo v platných vyhláškach zverejnených vo Vestníku vlády na stránke Ministerstva vnútra SR.

Kde sa môžem otestovať?

Viac informácií o testovaní nájdete na stránkach www.bozpo.sk