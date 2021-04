Hájil bránu Zvolena i Bystrice, pivo na terase mu závideli hráči Borussie Dortmund

Futbal mu napokon ostal len ako hobby. Športové naj brankára Očovej.

30. apr 2021 o 12:24 Stanislav Černák

OČOVÁ. Hájil farby MFK Zvolen, ale aj Dukly Banská Bystrica. No napokon ostal verný svoju prvému klubu v rodnej obci. Aleš Čerhýň, dvadsaťtriročný strážca svätyne účastníka najvyššej oblastnej súťaže v ObFZ Zvolen z tímu TJ Družstevník Očová, bol naším hosťom v rubrike Športové naj.

Mladý brankár pochádza z Očovej, kde ako malý chlapec začal s prvými futbalovými krokmi. „Keďže som bol stále najmladší a najmenší zo všetkých, postavili ma do brány, čo mi ostalo dodnes,“ prezradil v úvode so smiechom.

Žiaci z Očovej lepší ako rovesníci z väčších miest

Keď mal osem rokov, zapísal sa do prípravky miestneho tímu.

„Povedal som trénerovi, že chcem byť brankárom. Očovský futbal bol vtedy na veľmi dobrej úrovni. Hrávali sme tretiu žiacku ligu, skupinu Juh. Ako mladší žiaci sme ju dokázali vyhrať aj napriek tomu, že proti nám hrávali mestá – Poltár, Lučenec a Detva,“ zaspomínal si Aleš Čerhýň na svoje prvé úspechy a začiatky v rodnej obci.

So Zvolenom aj na medzinárodné turnaje

Po tomto úspechu, ktorý dosiahli mladší žiaci, mu vtedajší tréner povedal, že vo Zvolene bude hrať slovenský výber U15. A Čerhýň neváhal.

„Hneď na druhý deň sme išli na štadión do Zvolena. Po modelovanom zápase som dostal ponuku od trénera Zvolena, či sa k nim nechcem pripojiť. Dlho som nerozmýšľal. Odvtedy som prešiel niekoľkými výbermi. Vo Zvolene som strávil 5 sezón, kde sme dosiahli najlepšie umiestnenie v podobe 4. miesta v druhej lige. Cítil som, že vo Zvolene som napredoval. Boli to predsa len iné zápasy a na vyššej úrovni ako v Očovej,“ netajil mladý gólman.

So Zvolenom chodil aj na viaceré medzinárodné turnaje do iných krajín. „Tu som získal veľa skúseností, ukázalo mi to iný pohľad na futbal,“ vysvetlil. Už mladom veku si zahral proti rovesníkom z nemeckých klubov Hannover, Cottbus či Jena.

Pod Urpínom ho trénoval Juračka

Po piatich rokoch sa dohodol so Zvolenčanmi, že prestúpi do Dukly Banská Bystrica. Pod Urpínom strávil jeden rok.

„Bolo to pre mňa zase niečo iné. V tom období bola Dukla na veľmi slušnej úrovni. Mal ma na starosti tréner brankárov – pán Juračka, ktorý mi pomohol kariérne rásť,“ zaspomínal si očovský rodák.

Futbal už len ako hobby

Lenže potom prišiel zlom. Po roku strávenom v Banskej Bystrici sa začal pohrávať s myšlienkou, či to celé ma nejakú budúcnosť a zmysel.