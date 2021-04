Všetci jazdci MTB Racing Team vyhrali svoje kategórie, trať najviac vyhovovala Tomášovej Lancii

Z českého Šternberku prišiel domov sielnický tím nadmieru spokojný.

29. apr 2021 o 13:16 Stanislav Černák

ŠTERNBERK. Bratia Beníkovci a Vojtěch Illéš, teda jazdci MTB Racing Teamu, sa ako jediní z nášho regiónu zúčastnili na druhom pokračovaní seriálu Medzinárodných majstrovstiev Slovenska v pretekoch automobilov do vrchu v českom Šternberku. Preteky boli zaratúvané aj do seriálu Zóny strednej Európy, ktoré odštartovali práve na tomto kopci.

Tomáš Beník, Marcel Beník a aj Vojtěch Illéš ovládli svoje kategórie, získali tak plný bodový zisk. V každej jazde si zlepšovali svoje časy, potešiteľné je, že im spoľahlivo fungovali počas celého víkendu aj ich pretekárske vozidlá.

„V Šternberku sa sa tentokrát išiel krátky variant trate, čo najviac vyhovovalo nastaveniam Tomášovej Lancie, ktorý sa s časom 2:50 dlho držal v čele „plechových historikov“, teda neformulových vozidiel,“ začal hodnotenie úspešného pretekárskeho víkendu šéf MTB Racing Teamu Marcel Beník starší.

Nezaostávali ani Marcel Beník mladší a Vojtěch Illéš na svojich bavorákoch, keď obaja vybojovali prvé miesta vo svojich kategóriách, čo chalanov posunulo na priebežné prvé miesta v celkovom hodnotení Zóny strednej Európy.

„Najviac ma teší skutočnosť, že všetky autá fungovali a chalani si preteky užívali, vtedy si to užívam aj ja. O necelé dva týždne by sa mali konať preteky v chorvátskom Záhrebe, keďže však do dnešného dňa nie je zverejnené prihlasovanie, na týchto pretekov sa nezúčastníme a zabojujeme na domácom kopci na Ostrej Lúke o ďalšie body v rámci medzinárodných majstrovstiev Slovenska,“ zakončil šéf tímu.