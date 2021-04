Citeľná strata pred štartom finále, opora Zvolenčanov má zlomenú ruku

Sezóna sa pre zvolenského útočníka predčasne skončila.

29. apr 2021 o 12:51 Stanislav Černák

ZVOLEN. HKM Zvolen oznámil tesne pred štartom finálovej série proti Popradu nepríjemnú správu. Opora Zvolenčanov, Peter Zuzin do bojov nezasiahne.

Z posledného semifinálového zápase proti Slovanu si odniesol zlomenú ruku. Toto zrnenie mu predčasne ukončilo sezónu.

Peter Zuzin si z posledného semifinálového zápasu odniesol zlomeninu ruky, ktorá mu predčasne ukončila sezónu. Z ľadu sa porúčal v piatom stretnutí približne v polovici zápasu.

Bude to pre HKM Zvolen citeľná strata, keďže sa Zuzinovi darilo, v deviatich zápasoch play off nazbieral 9 bodov za 5 gólov a 4 asistencie. Navyše, v štatistike pravdy má na sovjom konte plus päť bodov.