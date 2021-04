Rebeka Jančová o veľkom úspechu, premiérovej sezóne v EP, tréningu s Vlhovou, drine a financiách

Úprimný a otvorený rozhovor s talentovanou lyžiarkou zo Zvolena.

28. apr 2021 o 12:55 Stanislav Černák

ZVOLEN. Sedemnásťročná Zvolenčanka Rebeka Jančová sa po dlhej a náročnej zimnej sezóne vrátila nachvíľu domov pod Pustý hrad. Hovorí sa o nej ako o veľkom talente slovenského lyžovania a začína to aj potvrdzovať.

V nedávno skončenej sezóne začínala Rebeka Jančová získavať prvé skúsenosti v Európskom pohári. Tajne snívala o prvých bodoch, na tie to napokon nestačilo, no čo je dôležitejšie, získala veľmi potrebné skúsenosti a vyskúšala si kopce, na ktorých sa jazdia preteky tzv. druhej ligy.

Vrcholom jej sezóny boli juniorské majstrovstvá sveta v bulharskom Bansku, kde v kategórii do 18 rokov (mladších juniorov) zažiarila. Stala sa majsterkou sveta v Super G a v obrovskom slalome skončila tretia.

Zaujímavosťou je, že medaily si síce domov nepriniesla, no titul svetovej šampiónky do 18 rokov v rýchlostnej disciplíne jej už nik nevezme. Tento úspech jej bude pripomínať aj dres s číslom 19, v ktorom tento úspech dosiahla.

Lyžovanie majú Jančovci v rodine. K tomuto krásnemu športu ju priviedla mamina, ktorá svojho času pretekala tiež. Potom sa mu venovala na vysokej úrovni aj jej staršia sestra Tereza, napokon Rebeka ostala jedinou lyžiarkou v rodine Jančovcov.

“ Po štarte som spravila chybu asi v tretej bráne, prerotovalo ma, dosť som zabrzdila a už som myslela, že vypadnem. Ale vrátila som sa čo najskôr späť na trať. A od tej chyby som sa to snažila čo najviac dobehnúť, takže som do toho dala všetko a šla som na hraniciach svojich možností. Kebyže tú chybu neurobím, zrejme by som tak nešla a nevyhrala. „ Rebeka Jančová o víťaznej jazde na MS v Bansku

Ako sama hovorí mladá Zvolenčanka, viac jej imponujú rýchlostné disciplíny. A strach? Ten nemá v jej hlave miesto. Základom úspechu je totiž aj pri tomto športe správne mentálne nastavenie.

Rebeka je sympatické, skromné a rozhľadené dievča, ktoré si však ide priamo za svojimi snami. Vie, že ju na ceste na vrchol čaká ešte strastiplná cesta, no nechýba jej odhodlanie patriť medzi najlepších.

Viac už prezradí mladá Zvolenčanka v našom úprimnom rozhovore.

Ako vyzerala vaša príprava na sezónu 2020/2021 v čase pandémie?

V úvode sme to nemali až tak obmedzené. Odišli sme trénovať do Nórska, kde sme strávili takmer celé leto, trénovali sme na ľadovci Folgefonna. Domov sme lietali občas, ešte to nebolo až tak obmedzené. Neskôr sa to zhoršilo.

So snehom býva v septembri problém, tak sme potom šli na sever Švédska, kde sme boli približne mesiac. Odtiaľ sme sa presunuli do Fínska. Sezónu vždy začíname v Nórsku, kde sú výborné podmienky, lenže táto krajina poriadne sprísnila podmienky a preteky tam neboli, tak sme sezónu začali vo Fínsku.

Aký veľký je váš tím? Kto má hlavné slovo v tréningovom procese?

Som členkou klubu LK Levoča, kde sú trénermi Anton Boris a Miriam Poprocká. Celý náš klub ale patrí pod Lyžiarsku akadémiu Veroniky Velez-Zuzulovej. Veronika chcela podporiť mladých lyžiarov a vybrala si práve nás z LK Levoča. Jej otec Timotej Zuzula s nami chodil na výjazdy a tiež nás trénoval.

Ako vyzerajú vaše tréningy?

V máji mám približne dva týždne voľna. Potom sa začína kondičná príprava, ako sú napríklad behy. V júni ideme už na lyže, ale to začíname len voľnú jazdu a techniku lyžovania. Až postupne počas leta prechádzame do brán a jazdíme tempové úseky.

Najprv krátke, potom aj dlhé, kde je veľa brán, aby sme počas sezóny náročné jazdy vydržali. Okolo septembra a októbra prechádzame na intenzívnejšie tréningy. Brány skracujeme, aby sme sa dostali do pretekového tempa a nastavenia.

Ďalej sa v rozhovore dočítate okrem iného AJ TOTO: ▪ Ako sa Rebeke trénovalo s Petrou Vlhovou ▪ Ako hodnotí premiérovú sezónu v Európskom pohári ▪ Aký je rozdiel medzi FIS Cupom a Európskym pohári ▪ Aké je zákulisie Európskeho pohára ▪ Ako hodnotí s odstupom času svoje vystúpenie na MS juniorov v Bansku ▪ Že zlato získala vďaka obrovskej chybe, pri ktorej skoro vypadla ▪ Ako vníma úspech Petry Vlhovej ▪ Čo hovorí na kauzu Slovenskej lyžiarskej asociácie ▪ Na ktoré disciplíny sa chce v budúcnosti sústrediť ▪ Nakoľko je reálna účasť jej účasť na budúcoročných ZOH ▪ Ako zvláda školu popri náročnom pretekárskom programe ▪ Ako dlho jej vydržia jedny pretekárske lyže ▪ Že finančná podpora leží najmä na pleciach jej rodičov

Ako ste už spomínali, na váš vývoj dozerá aj tréner Timotej Zuzula. Ako sa vám s ním spolupracuje?

Priniesol do nášho tímu veľa pozitívneho. Hlavne vieru, že aj športovec z tak malej krajiny, akou sme my, to môže vďaka tvrdému tréningu dotiahnuť ďaleko. Neskôr s nami už veľmi nechodil, mal zdravotné problémy s kolenami, tak aj preto ho bolo viac počuť ako spolukomentátora v RTVS. Ale sleduje nás stále, vie ako sa nám darí, ako jazdíme.

Mala ste možnosť trénovať aj s tímom Petry Vlhovej. Istotne to bol veľký zážitok. Čo vám to dalo a čo ste sa naučila?