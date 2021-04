Najkrajšie kostoly zo stredu Slovenska približujú autori aj vo virtuálnej realite

Bonusom knihy sú unikátne panorámy a 3D modely.

28. apr 2021 o 11:54 Ľubica Mojžišová

ZVOLEN. Kostoly, jedny z najstarších sakrálnych stavieb, ktoré dýchajú svojou majestátnou históriou viac ako pol tisícročia. Sú úzko späté so životom ľudí. V nich sa často život začína... oslavujeme v nich najradostnejšie chvíle svojho života – zrod nového človeka a zároveň v nich sa lúčime so svojimi drahými, ktorí

sú nám srdcu blízki a sprevádzame ich na poslednej ceste do neznáma. Do kostola prichádzame prosiť o radu či pomoc a odovzdávame poďakovanie za to, čím nás ŽIVOT obdaril. Počas svojej púte sa vraciame do kostola len tak... tíško si sadnúť, pospomínať na krásnu minulosť, vnoriť sa do spomienok, rozjímať a čakať na

