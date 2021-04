Petíciou za parkovné v meste sa poslanci nezaoberali

Mesto hovorí, že je pripravené prevziať parkovací systém v súčasnom rozsahu do svojej správy.

26. apr 2021 o 19:51 TASR

ZVOLEN. Petíciou za spôsob výberu parkovného v meste Zvolen sa poslanci na svojom pondelkovom rokovaní zastupiteľstva nezaoberali. Prerokovanie bodu chcel do programu zaradiť poslanec Ľubomír Zdút-Šťastný, mestský parlament však jeho návrh neschválil. Za zaradenie bodu do programu bolo desať poslancov a zdržali sa siedmi.

"Chceli sme ju prerokovať, pretože je určená mestskému zastupiteľstvu," povedal poslanec. "Prečo ju mesto blokuje a prečo nám tento bod nepredložilo? Celé to vyzerá groteskne. Tu musia rozhodnúť poslanci, nie mesto," zhrnul.

Článok pokračuje pod video reklamou

Primátorka Zvolena Lenka Balkovičová uviedla, že petíciu mesto dostalo a na rokovanie zastupiteľstva ju samospráva predloží v máji.

"Pripomína mi to obvyklý model, že čo mi nie je pohodlné, to sa nedá, tak hľadám spôsob, ako sa to zas nedá," pripojil sa do diskusie poslanec Matej Snopko. Podľa primátorky nejde o ukážku, ako sa to nedá, zdôraznila, že mesto plánovalo dať tento bod do zastupiteľstva a zopakovala, že prerokovávať sa bude na budúci mesiac.

Súvisiaci článok Zvolen nevie, koľko vybrala súkromná firma za desať rokov na parkovnom Čítajte

Petícia mala 1115 podpisov od obyvateľov Zvolena a 119 podpisov od obyvateľov iných obcí a miest Zvolenského okresu. Spolu ich tak bolo 1234. Mestskému úradu ju petičný výbor odovzdal 15. apríla.

Zatiaľ totiž nie je známe, ako bude fungovať prevádzka parkovacieho systému vo Zvolene po tom, ako sa v júni skončí platnosť zmluvy so spoločnosťou EEI, ktorá trvala desať rokov.

"Žiadame preto poslancov, aby prijali všeobecne záväzné nariadenie, ktoré by zabezpečilo dočasnú správu spoplatneného parkovania v centrálnej mestskej zóne, v samostatnej réžii. Počas tohto obdobia sa vypracuje aj komplexná parkovacia štúdia s aktuálnymi a priebežne aktualizovanými dátami," poznamenal predseda petičného výboru Pavol Krajči.

Zvolenský viceprimátor Vladimír Lupták na pondelkovom rokovaní zastupiteľstva spomenul, že mesto je pripravené prevziať parkovací systém do svojej správy v takom rozsahu, v akom je dnes. "Budeme sa tomu venovať v máji," doplnil.

Do diskusie sa zapojila aj poslankyňa Martina Mészáros Bariaková, ktorá sa vedenia Zvolena pýtala, kde sa samospráva s problematikou parkovania v meste pohla. "To ma zaujíma. Konkrétne kroky, činnosť, uvažujme, informujte nás. Je to otázka, ktorá nás všetkých zaujíma," zhrnula.