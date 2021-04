Mesto hospodárilo v minulom roku s prebytkom viac ako 3,9 miliónov eur

Zvolen má 14 úverov.

30. apr 2021

ZVOLEN. Mesto Zvolen hospodárilo v minulom roku s prebytkom 3 milióny 937-tisíc eur z bežného a kapitálového rozpočtu. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za rok 2020, ktorý schválili zvolenskí poslanci. Z bežných príjmov rozpočtu vo výške 36 miliónov 680-tisíc eur predstavovali najvyššiu položku daňové príjmy, a to 21 miliónov 719-tisíc eur, teda 59 percent.



Celkové príjmy rozpočtu mesta predstavovali 41 mil. 510-tisíc eur a výdavky dosiahli takmer 37 miliónov, takže celková bilancia hospodárenia samosprávy za rok 2020 vrátane finančných operácií skončila s prebytkom 4 milióny 573-tisíc eur. Plnenie príjmovej časti upraveného rozpočtu bolo podľa záverečného účtu dosiahnuté na 95 % a výdavky boli čerpané na 85 %.



Hlavný kontrolór mesta Zvolen Peter Konečný v záverečnej správe na základe analýzy rozpočtu kladne hodnotí fakt, že „zvýšenie bežných príjmov rozpočtu neznamenalo automaticky zvýšenie bežných výdavkov rozpočtu, čoho dôsledkom bolo výrazné navýšenie prebytku bežného rozpočtu o viac ako 3,4 mil. eur“.



Pôvodný rozpočet mesta Zvolen na rok 2020 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva 25. novembra 2019 s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 38 miliónov 460-tisíc eur. V priebehu roka bol aktualizovaný tromi zmenami so zvýšením celkového schváleného rozpočtu o viac ako 5 miliónov na konečnú výšku rozpočtu 43 mil. 689-tisíc eur.



Podľa záverečného účtu predstavuje celkový dlh mesta na jedného obyvateľa k 31. decembru minulého roka, vrátane úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), 167,36 eura. Bez úverov zo ŠFRB je to 42,54 eura na obyvateľa.



Mesto Zvolen malo ku koncu roka 2020 prijatých 14 úverov. Štyri úvery sú komerčné a deväť zo ŠFRB na výstavbu a rekonštrukciu nájomných bytov, ktoré splácajú nájomníci, okrem úverov riešiacich sociálnu problematiku – úver na bytové domy Sokolská, Stráže a Unionka.

Mesto v roku 2020 prijalo návratnú finančnú výpomoc od ministerstva financií vo výške 906-tisíc eur na financovanie rekonštrukcie tretej etapy Námestia SNP, ktorej splácanie sa začne až v roku 2024.

„Mesto Zvolen patrí k jednému z najmenej zadlžených slovenských miest,“ konštatoval hlavný kontrolór.