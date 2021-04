Vakcínu AstraZeneca má vo Zvolene nahradiť Pfizer

Zvolenská nemocnica hlási ďalší pokles covid pozitívnych pacientov.

26. apr 2021 o 12:00 MOJ

ZVOLEN. Nemocnica vo Zvolene aj po ďalšom týždni konštatuje zlepšenie pandemickej situácie. Obavy, ako sa prejaví Veľká noc, sa nepotvrdili. Nemocnica postupne spúšťa aj plánovanú operatívu.

„K dnešnému dňu poskytujeme zdravotnú starostlivosť ôsmim pacientom s covid-19, podporu umelej pľúcnej ventilácie si vyžadujú piati pacienti, dvaja sú napojení na neinvazívnu ventiláciu a 19 pacientov je suspektných,“ uviedla aktuálne čísla riaditeľka zvolenskej nemocnice Ľudmila Veselá.

Rovnako ako minulý týždeň má nemocnica už len dvoch zamestnancov s diagnózou covid-19, nikto nie je v karanténe.

Priaznivý vývoj pandémie v regióne potvrdzuje aj testovanie na koronavírus. „Za uplynulý týždeň sme urobili 381 PCR testov, 42 testov zo slín a 767 antigénových testov, pričom pozitívny výsledok mali len traja testovaní,“ informovala riaditeľka.

Od začiatku očkovania v obidvoch centrách vo Zvolene zaočkovali už takmer 16 200 ľudí.

„Podľa aktuálnych informácií by sme od mája vo veľkokapacitnom očkovacom centre mali začať očkovať už len vakcínou Pfizer/Biontech. Chce to menšie organizačné zmeny, najmä čo sa týka skladovania a prípravy vakcíny, ale budeme na to pripravení,“ uistila Veselá.

Veľkokapacitné očkovacie centrum v budove Doprastavu prevádzkuje nemocnica s banskobystrickou župou.

Nemocnica postupne rozbieha aj plánované operácie. Za minulý týždeň operovali 58 pacientov. Zákaz návštev a prísne protiepidemické opatrenia zatiaľ zostávajú v platnosti.