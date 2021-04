Brankár Detvy Petrík: Škoda, že nie je nás Slovákov v lige viac

Rozhovor so zvolenským rodákom a brankárom Detvy Romanom Petríkom.

26. apr 2021 o 10:48 Stanislav Černák

DETVA/ZVOLEN. Medzi žrďami podpolianskeho celku sa počas aktuálnej sezóny 2020/2021 vystriedali štyria brankári. Najviac zápasov z nich odchytal 26-ročný zvolenský rodák Roman Petrík, ktorý je súčasťou HC 07 Detva už tretiu sezónu po sebe.

Počas pôsobenia Američana Sholla bol detvianskou dvojkou, po príchode Rusa Lazušina sa v bráne s ním striedal. Dokopy teda Petrík odchytal v drese Detvy 25 zápasov s 92,01-percentnou úspešnosťou zákrokov, gólovým priemerom na zápas 2,79 a čisté konto si udržal dvakrát.

Ako nám priznal dobre naladený gólman, bol síce zvyknutý na väčšiu porciu zápasov, ale so sezónou je spokojný. Oveľa viac prezradil v našom rozhovore.

Roman, ako ste videli účinkovanie Detvy v sezóne 2020/2021? Výborné 6. miesto po základnej časti...

Robili sme všetko pre to, aby sme splnili cieľ, ktorým bolo dostať sa do play-off, a to sa nám podarilo. Šieste miesto bolo veľkým úspechom. Musím povedať, že sme v tejto sezóne mali veľmi dobre vyskladaný tím. Všetci hráči boli kvalitní, aj tí, ktorí poodchádzali, aj legionári.

Sadli sme si, každý každému prial, to bolo rozhodujúce, prečo sa nám tak darilo. Aj tréner Bokroš priniesol taktiku, ktorú keď sme dodržiavali, tak sme boli nepríjemným súperom pre všetkých. Sme spokojní.

Detva vyhrala nad každým súperom v sezóne aspoň jedenkrát...

Áno, to je pravda. Keď si vezmeme, že Detva vyhrala na Slovane, tak to bola veľká vec.

Prišlo play-off s favorizovaným Popradom. Prehra 0:4 je možno krutá, pretože séria bola vyrovnaná a pokojne Detva mohla vyhrať aj zo dva zápasy...

Určite. Každý zápas, asi okrem prvého, bol veľmi vyrovnaný. Druhý zápas sme prehrali o gól, tri góly z toho dal Poprad v presilovkách. Aj v prvom zápase doma sme inkasovali oba góly v oslabení.

Poprad bol silný najmä v presilovkách, zužitkoval naše chyby práve v nich. A áno, 0:4 je kruté, keď si vezmete, že tri zápasy sme prehrali o gól. Podľa mňa sme tie dva zápasy reálne mohli ozaj vyhrať. A vyzerala by tá séria úplne inak.

Úprimne, verili ste, že Poprad môžete zdolať, ako to vyhlasoval majiteľ vášho klubu?

Áno, keď sme s každým tímom dokázali vyhrať aspoň jeden zápas v základnej časti. Proti Popradu sme v základnej často odohrali vyrovnané zápasy. Verili sme si aj v play-off. Čakali sme vyrovnané zápasy, čo sa aj potvrdilo. Škoda, že sme ani jeden zápas nedotiahli do víťazného konca.

Aktuálna sezóna bola pre klub najúspešnejšou v histórii klubu. Ale aká bola z pohľadu Romana Petríka?

Bola dosť iná (smiech). Ak si vezmeme len to, že sa kvôli pandémii muselo hrať bez divákov, bolo si na to treba zvyknúť. Sme radi, že sme mohli hrať aspoň bez nich, ale nebolo to ono. Škoda, že nemohli byť aspoň na play-off, boli by naším hnacím motorom. Vieme, akí sú fanúšikovia v Detve, pre nás sú šiestym hráčom na ľade. Toto nám chýbalo.

A z môjho pohľadu? V predchádzajúcich sezónach som bol v inej pozícii ako v tomto ročníku, mal som odchytaných viac zápasov, ale nemôžem povedať nič zlé.