Cestári začali s opravou ciest prvej triedy, najviac ich opravia v Banskobystrickom kraji

Ide o historicky najväčšie opravy ciest prvej triedy v histórii Slovenska.

23. apr 2021 o 16:05 SITA

ZVOLEN. V Banskobystrickom kraji začala Slovenská správa ciest s prvou fázou veľkoplošných opráv ciest I. triedy. V tomto roku v kraji opravia cesty za približne 15 mil. eur.

Túto fázu dnes symbolicky otvoril minister dopravy Andrej Doležal pri obci Dolný Harmanec v okrese Banská Bystrica, kde sa zúčastnil na prehliadke prác na ceste I/14 v úseku Dolný Harmanec - Harmanecká Jaskyňa.



Aktuálne je v Banskobystrickom kraji vysúťažených 12 úsekov za takmer 12 miliónov eur, čo predstavuje opravy ciest s dĺžkou 45,2 kilometra.

Ďalšie úseky - I/51 hranica okresov Levice/Krupina – Ladzany, I/65 križovatka Kopernica – prieťah mestom Kremnica, I/66 Breziny – Zvolen a I/59 Donovaly – intravián súťaží SSC v týchto dňoch.

Článok pokračuje pod video reklamou

Práce v Banskobystrickom kraji sa už začali na ceste I/75 Halič – Lučenec, I/75 Slovenské Kľačany – Závada, I/16 križovatka Lučenec, I/66 Krupina mesto a I/66 Beňuš – Filipovo – Gašparovo, na ďalších úsekoch sa začne pracovať v mesiacoch máj a jún.



„SSC v tomto roku v rámci veľkoplošných opráv opraví približne 180 km ciest za 50 miliónov eur. Najviac ciest opraví práve v Banskobystrickom kraji. Opravy budú pokračovať aj v ďalších rokoch,“ doplnila generálna riaditeľka SSC Martina Tvrdoňová.



„Toto, čo robíme, sú rádovo opravy za 50 mil. eur. Za štyri roky teda 200 mil. eur a opravíme 600 kilometrov ciest. Znie to super, ale my máme 3 300 kilometrov ciest I. triedy, z nich viac ako 50 % je v nevyhovujúcom stave,“ uviedol minister dopravy s tým, že toto nie je systémový nástroj, ale jednorazové memorandom 200 mil. eur na opravu ciest I. triedy.



SSC v tomto roku začína s realizáciou veľkoplošných práv. Ide o historicky najväčšie opravy ciest I. triedy v histórii Slovenska, za štyri roky opraví do 600 kilometrov ciest za 166 mil. eur.

V tomto roku opraví vo všetkých regiónoch 180 kilometrov ciest za 50 mil. eur. V rámci prvej etapy sa už vysúťažilo 30 úsekov, ďalších 10 úsekov na veľkoplošné opravy sa práve súťaží.