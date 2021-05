Posledná zimná údržba stála mesto približne 445-tisíc eur

Údržbu robia tri subjekty.

3. máj 2021 o 13:06 SITA

ZVOLEN. Posledná zimná údržba stála mesto Zvolen približne 445-tisíc eur. V porovnaní so sezónou 2019/2020 je to o približne 50-tisíc eur viac, avšak v porovnaní so sezónou 2018/2019 o 200-tisíc eur menej.

Ako uviedol hovorca mesta Martin Svatuška, výška finančných prostriedkov vynaložených na služby spojené so zimnou údržbou ciest a chodníkov sa v každej sezóne líši. Závisí to od charakteru počasia v jednotlivých sezónach, ako aj od aktuálne vysúťažených cien výkonov konkrétnych dodávateľov.

Zimná údržba v meste Zvolen sa robí na približne 105,77 kilometra ciest a 121,4 kilometra chodníkov. Údržbu vykonávali v meste tri subjekty – spoločnosť Begbie a Service plus, ktoré mali na starosti Námestie SNP a priľahlé ulice, a Stredisko komunálnych služieb, ktoré udržiavalo chodníky v mestskej časti Zlatý potok a Balkán.

Aktuálne v meste vykonávajú jarné čistenie komunikácií, pričom harmonogram bol stanovený tak, aby boli do začiatku mája vyčistené všetky ulice.

„Okrem toho majú vlastný plán práce stanovený naši aktivační pracovníci, ktorí čistia po zime jednotlivé verejné priestranstvá. Oceňujeme, že sa do čistenia či skrášľovania mesta opäť zapájajú obyvatelia mesta Zvolen. Viaceré občianske

iniciatívy sa v našom meste aktivizujú v zbere odpadu celoročne, predsa len práve jar je obdobím, keď sa do tejto činnosti zapája najväčšie množstvo dobrovoľníkov,“ doplnil hovorca.

Množstvo práce majú pracovníci mestského komunálneho strediska. Postupne opiľujú stromy a kríky, venujú sa výsadbe drevín či kvetov. „V uplynulých dňoch pripravovali na výsadbu zrekonštruovaný Park Ľudovíta Štúra, ale aj Domanov

park, kruhové objazdy a mnohé iné verejné priestranstvá. Za zmienku stojí aj ich práca pri zveľaďovaní pietnych miest. Len na Cintoríne padlých vojakov sovietskej armády vysadili v tomto týždni takmer 80 drevín,“ popísal Svatuška.