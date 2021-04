HKM Zvolen je vo finále! Hrdinami piateho duelu Nuutinen a Rahm (+ FOTO)

Zvolenčania zdolali Slovan 4:1 na zápasy. Do finále postúpili naposledy v sezóne 2012/2013, kedy sa aj tešili zo zisku majstrovského titulu.

21. apr 2021 o 22:26 Stanislav Černák

ZVOLEN. Zvolenskí hokejisti chceli ukončiť semifinálovú sériu doma pod Pustým hradom už v piatom zápase. Slovanisti chceli odvrátiť prvý mečbal HKM a vrátiť semifinále do Bratislavy.

Veľkým prínosom bol návrat kapitána Puliša do zostavy trénera Oremusa, čo sa ukázalo ako kľúčovým momentom a to aj napriek tomu, že od polovice druhej tretiny nezasiahol do bojov Peter Zuzin pre bližšie nešpecifikované zranenie v hornej časti tela.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Vo Francúzsku našiel druhý domov, spolu s bratom sa tešil v roku 2013 z titulu Čítajte

Medzi rozhodujúce momenty istotne patrili presilovky a oslabenia. Zvolenčania mali dvakrát početnú výhodu o dvoch hráčov, ale v nej nedokázali Zvolenčania prekonať brankára Gudlevskisa ani raz.

Článok pokračuje pod video reklamou

Bolo však cítiť, že ide o veľa. Už sa nehral až tak otvorený hokej ako v predošlých zápasoch, aj keď HKM opäť svojho súpera výraznejšie prestrieľal. V oboch presilovkách 5 na 3 bola cítiť mierna nervozita na hokejkách domácich.

A prišiel trest, Slovan opäť skóroval v presilovke. Rahma prepálil Gašpar. Zvolen však dokázal vyrovnať prakticky vzápätí, Meliškova strela si našla cestu za chrbát hosťujúceho gólmana. Rozhodcovia pripísali gól Stupkovi.

V tretej tretine sa hral ešte opatrnejší hokej, gólmani držali svoje tímy. Pod Pustým hradom sa už po tretíkrát šlo do predĺženia, ktoré začali Zvolenčania hrou v oslabení. Tú ustáli, takisto aj viaceré šance Slovana. Pri jednej zo šancí sa blysol brankár Rahm, ktorý vytiahol fantastické zákroky proti Zigovi a Bortňákovi.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Chlepčoka prepustili z nemocnice, fanúšikom a spoluhráčom poslal odkaz Čítajte

Na druhej strane Putin zatiahol puk do pásma, jeho pokus sa odrazil od zadného mantinelu k Nuutinenovi, ktorý ostal osamotený pred Gudlevskisom, neunáhlil sa, pekne si ho vyšachoval a poslal HKM Zvolen do finále!

„My aj Slovan sú vynikajúce mužstvá, ktoré predviedli fanúšikom parádny hokej. Teší nás poraziť takéto silného súpera ,akým je Slovan. Užívam si to,“ povedal po zípase tréner Zvolena Peter Oremus v rozhovore pre RTVS.