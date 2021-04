Auto skončilo v rodinnom dome, úradoval alkohol (+ FOTO)

Havária pripomínala scénku z akčného filmu.

21. apr 2021 o 15:08 (sč)

KRUPINA. Scéna ako z akčného filmu, až na to, že to bola realita. Veľmi nepríjemného prekvapenia sa dočkal majiteľ jedného rodinného domu v Krupine.

Ako informovala krajský policajný zbor z Banskej Bystrice na svojom facebooku, tridsaťročný muž narazil do betónovej prístavby rodinného domu v Krupine. Za všetko mohol alkohol.

„Vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať, prešiel cez križovatku, na protiľahlej strane narazil do brány, ktorú prerazil, pravou prednou časťou narazil do betónovej prístavby rodinného domu, odtiaľ ho odrazilo a narazil do múru rodinného domu,“ informovali muži zákona prostredníctvom sociálnej siete.

Tridsiatnik bol na mieste havárie podrobený dychovej skúške. „Nafúkal 1,33 promile alkoholu. Na mieste bol zadržaný a skončil v cele s trestným stíhaním na krku,“ uviedli ďalej policajti.

Pri tejto bizarnej nehode sa našťastie nik nezranil, škoda bola vyčíslená na viac ako 10 000 eur.