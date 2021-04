Vo Francúzsku našiel druhý domov, spolu s bratom sa tešil v roku 2013 z titulu

MULLHOUSE/ZVOLEN. Priezvisko Jurík sa fanúšikom zvolenského hokeja spája najmä s kapitánom majstrov zo sezóny 2012/2013 – Lukášom. Súčasný športový riaditeľ mládeže nie je jediným úspešným nositeľom tohto priezviska.

Je ním aj jeho mladší brat Milan, ktorý už siedmu sezónu oblieka dres francúzskeho tímu Scorpions de Mulhouse. V súčasnosti 33-ročný robustný center je taktiež odchovancom HKM, s materským klubom sa v už spomínanej sezóne 2012/2013 radoval aj on zo zisku majstrovského titulu.

K hokeju priviedli Milana Juríka rodičia. Nečudo, veď tento šport bol vždy súčasťou ich rodiny.

„Korčuľovať ma učil môj otec, ktorý prešiel všetkými juniorskými kategóriami vo Zvolene. Brat Lukáš bol kapitánom nášho majstrovského tímu v roku 2013 a dovolím si povedať, že je jedným z najúspešnejších odchovancov HKM,“ prezradil v úvode sympaťák Milan Jurík.

Hokej však hrával, a dokonca aj za Zvolen, aj Juríkov ujo Jozef Kováčik.

„Môj starký Marcel Handlovič bol členom hokejového výboru vo Zvolene viac ako 30 rokov. Neskôr pôsobil ako hlavný usporiadateľ. Vďaka nemu som sa ako malý chlapec vždy mohol prešmyknúť na zápas. Pomáhal dokonca ešte aj pri stavbe zimného štadióna. Vždy si rád vypočujem jeho spomienky na históriu nášho hokeja,“ usmial sa zvolenský rodák.

V materskom klube prešiel mládežníckymi kategóriami a ako 16-ročný prvýkrát nastúpil za A-mužstvo. O dva roky si ho vybral v juniorskom drafte tím Prince Albert Raiders z kanadskej súťaže WHL.

„Strávil som tam len jednu sezónu, pretože ma zaujal novovytvorený projekt slovenskej dvadsiatky v extralige, v ktorom mi tréneri z reprezentácie ponúkli miesto. Slovensko som reprezentoval aj na majstrovstvách sveta do 18 a aj do 20 rokov,“ priblížil Milan Jurík.

