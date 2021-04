Majiteľ HC 07 Detva Ľupták: Nedá sa, aby hokej v meste držal jeden človek

Róbert Ľupták v rozhovore o najúspešnejšej sezóne v histórii klubu spod Poľany.

19. apr 2021 o 10:22 Stanislav Černák

(Zdroj: koláž MY (zdroj foto: TASR))

Tento rozhovor je súčasťou špeciálnej prílohy o sezóne HC 07 Detva v najnovšom vydaní MY Zvolensko-podpolianskych novín v predaji od 19. apríla.

DETVA. Podpoľanie môže byť hrdé na svojich hokejistov. Zverencom trénera Ernesta Bokroša sa podarilo v sezóne 2020/2021 dosiahnuť doteraz najväčší úspech v histórii klubu.

Šieste miesto v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži je pre tak malé mesto, akým Detva je, obrovským úspechom. Čo potvrdzujú aj slová majiteľa klubu Róberta Ľuptáka.

Ľupták dáva do hokeja v Detve všetko. Na mysli nemáme len financie, ale aj fanúšikovské srdce, emócie a vášne. A to potvrdil aj v tejto sezóne. On stojí za príchodom skúseného trénera Ernesta Bokroša, ale aj zámorských hokejistov, ktorí boli ťahúňmi tímu.

A práve Ľupták je najpovolanejší, aby zhodnotil tento úspešný ročník z pohľadu HC 07 Detva.

Táto sezóna bola pre Detvu najúspešnejšou v histórii klubu. Ako ju hodnotíte z pohľadu majiteľa klubu?

Sezónu hodnotím veľmi pozitívne, aj keď hneď v úvode poviem, že kebyže nemáme toľko zranených hokejistov a neodíde brankár Sholl do AHL, tak si myslím, že by bola ešte úspešnejšia. S Popradom by sme určite nejaké zápasy uhrali. Pred sezónou sa nám vyhýbali zranenia, mali sme dostatok hráčov. A na jej konci nám chýbala pre zranenia skoro jedna celá päťka, ktorá bola rozdielová.

Avšak, pre také malé mesto, akým Detva je, je šieste miesto veľkým úspechom. Je to najúspešnejšia sezóna v klubovej histórii. Sme spokojní s tým, čo sme dosiahli počas tejto sezóny. Aj keď sa hralo bez divákov.

Šieste miesto po základnej časti a šieste aj celkovo. Úprimne, čakali ste to?

Keď mám pravdu povedať, tak od začiatku sme sa s trénerom Bokrošom chceli vyhnúť predkolu play-off , ktoré by bolo nesmierne náročné, a chceli sme skončiť do šiesteho miesta. Toto bol náš prvoradý cieľ. A ten sme splnili.

A čo play-off? Pre klubový web ste sa vyjadrili, že Detva má na to, aby postúpila a Poprad zdolala. Opak však bol pravdou... Ako zhodnotíte sériu s Popradom?

V prvom zápase na ľade Popradu sme mali zlý vstup do zápasu, aj keď do Popradu šli na zápas už ráno. Potom sme dokázali vyrovnať – na 2:2, na 3:3. Potom sme po individuálnych chybách hráčov prišli o prvý zápas. V druhom zápase sme boli lepším mužstvom, ale o osude zápasu rozhodli rozdieloví hokejisti Skokan a Haščák, ktorí vlastne vyhrali Popradu celú sériu.