Zvolen má prvý postupový mečbal. Slovanisti nezvládli záver štvrtého zápasu (+ FOTO)

HKM Zvolen vyhral v Bratislave oba zápasy.

18. apr 2021 o 20:57 Stanislav Černák

BRATISLAVA. Zvolenskí hokejisti odcestovali do Bratislavy už v piatok večer. Do tretieho zápasu nastúpili bez kapitána Puliša, „C“ na hrudi mal Peter Zuzin.

Sobotňajší zápas bol veľmi dôležitý z pohľadu celej série. A ako sa dalo predpokladať, opäť sa hral nesmierne vyrovnaný zápas, v ktorom však nedominovali obrany, ale napodiv sa v tejto sérii hrá pomerne otvorený hokej, ktorý sa fanúšikom musí páčiť.

Do šatní šli oba tímy za nerozhodného stavu 1:1. Zlomovým okamihom zápasu sa stalo vylúčenie Radovana Bondru na 5 minút plus do konca zápasu. To bolo 2:2. Zdalo sa, že tak dlhá presilovka bude voda na mlyn Slovanistov, ale opak bol pravdou. Zvolenčania dokázali počas tohto oslabenia skórovať vďaka Tibenskému, ktorý odohral výborný zápas a urobil aj veľa čiernej roboty.

Stále sa hral útočný hokej, ale Rahm zatiahol roletu a keď v 50. minúte dal na 4:2 McPherson, HKM bol bližšie k víťazstvu, ktoré napokon uhájil a potvrdil ešte gólom do prázdnej brány. Mimochodom, bolo to najvyššie víťazstvo Zvolena v tejto sezóne nad Slovanom.

„Hrali sme veľmi dobre, mali sme dobrý pohyb a premenili sme šance. Išli sme za víťazstvom, Slovan sme donútili k chybám. Podarilo sa nám odskočiť na viac gólov, zápas zlomil náš gól v oslabení,“ tešil sa po zápase asistent zvolenského trénera Andrej Kmeč.

3. zápas: HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen 2:5 (1:1, 1:2, 0:2) Góly: 17. O'Donnell (Gašpar, Brodzinski), 28. Petráš (Štajnoch) – 10. Kelemen (McPherson, Kotvan), 23. Stupka (Viedenský), 37. Tibenský (Zuzin), 51. McPherson, 58. Nuutinen (McPherson). Rozhodovali: Snášel, Korba – Stanzel, Ordzovenský, vylúčení na 2 min: 6:6, navyše Bondra (Zvolen) 5+DKZ a Valach (Slovan) 10 min za vrazenie na mantinel, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1, bez divákov. Stav série 1:2 Zvolen: Rahm – Kotvan, Betker, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Meliško – Kelemen, Tibenský, Bondra – Nuutinen, Mikúš, McPherson – Stupka, Viedenský, Zuzin – Kolenič, Jedlička, Marcinek – Gubančok

Kto by čakal v štvrtom zápase defenzívny hokej, bol na veľkom omyle. Gólov síce veľa nepadlo, ale hral sa znova útočný hokej, miestami sa útoky striedali na oboch stranách. Takáto otvorená partia zrejme netešila ani jedného z trénerov.

Slovan síce vyhrával, ako inak, využil presilovku. Zvolenčania vyrovnali zásluhou Mikúša. V prostrednej časti hry sa hral najotvorenejší hokej, nebezpečné útoky sa striedali na oboch stranách, ale z gólu sa radoval opäť Mikúš. V úvode tretej tretiny prestrelil domáceho brankára Kelemen.

Nervozita sa začala stupňovať najmä na strane Slovana. Aj keď v presilovke znížil Meszáros, po chvíli do prázdnej brány skóroval Kotvan.

V závere sa Slovanisti prezentovali nešportovým správaním. Najprv bravúrne a obetavo zabránil ďalšiemu gólu v sieti domácich obranca Štajnoch, ktorý ale vzápätí na bránke dolámal hokejku a po odpískaní, sa strhla hromadná potyčka. Všetko to odštartoval Marcinek s Petrášom, najaktívnejší boli ešte Kelemen s Rapáčom.

„Ťažké víťazstvo. Mali sme slabší začiatok, mali sme niekoľko vylúčených. Potom sme zlepšili pohyb, vyrovnali sme. V druhej tretine sa hral hokej hore-dole. Takúto otvorenú partiu proti nim ale hrať nemôžeme. Vedieme 3:1 na zápasy a veríme, že nás to dovedie tam, kde chceme ísť. Musíme sa sústrediť na našu hru, na náš výkon a sústrediť sa na ďalší zápas,“ povedal po zápase pre RTVS asistent trénera Zvolena Andrej Podkonický.