Má rád derby proti Hriňovej, život profi futbalistu si nikdy nevyskúšal

Hosťom v rubrike Športové naj bola ikona detvianskeho futbalu Jozef Sekereš.

16. apr 2021 o 9:44 Stanislav Černák

Jozef Sekereš (Zdroj: koláž MY (zdroj: archív J. Sekereša))

STOŽOK/DETVA. Aj v 41 rokoch je oporou a doslova už ikonou štvrtoligového klubu MFK Detva. Pre skromného hráča z Podpoľania sú futbal a rodina všetkým. V súčasnej dobe si najviac praje, aby sa už uvoľnili opatrenia a mohol so svojimi spoluhráčmi vybehnúť na ihrisko.

Jozefa Sekereša priviedol k futbalu jeho otec, ktorý bol brankárom a hájil svätyňu Detvy. V klube spod Poľany futbalovo vyrastal aj on. Do svojich sedemnástich rokov pôsobil v mládežníckych kategóriách, odkiaľ prešiel do áčka medzi mužov. Tam vydržal 5 rokov.

Keď mal 22, odišiel do Dolnej Ždane. „S týmto mužstvom sme sa prebojovali z piatej ligy až do druhej,“ zaspomínal si s úsmevom. V roku 2017 sa vrátil do materského klubu MFK Detva, kde pôsobí až doteraz.

Okrem futbalu mu obrovskú radosť robí jeho rodina, s ktorou žije na Stožku. S manželkou Katkou majú syna Paťka a dcéru Timku. „Syn už kráča v mojich šľapajach a hráva za žiakov MFK Detva,“ neskrýval Sekereš radosť.

Ikonu detvianskeho futbalu sme vyspovedali v rubrike Športové naj.

Najväčší úspech

Môj najväčší úspech, z pohľadu futbalovej kariéry, bol určite postup s FK Pohronie do druhej futbalovej ligy. Ale úspechom bolo určite aj udržanie sa v prvej sezóne druhej ligy, pretože naše mužstvo, ktorého hráči popri futbale ešte aj pracovali, začalo hrávať prevažne s tímami, ktorých hráči sa venovali futbalu profesionálne.

Najväčší trapas

S mojimi futbalovými spoluhráčmi sme zažili veľa trapasov na spoločných sústredeniach alebo akciách, ktoré by však mali zostať len v našich spomienkach, keďže stačilo, že sme sa cítili trápne vtedy, a nebolo by dobré si to znovu pripomínať. A, samozrejme, poväčšine tieto trapasy nie sú vhodné na zverejnenie.

Najkrajší gól

Počas mojej kariéry som dal niekoľko ukážkových gólov, keďže som hlavne za Dolnú Ždaňu kopal veľa priamych kopov. Pre mňa pamätný je hlavne gól proti Kremnici, kde sa lopta odrazila od múru, ktorý bol za bránou, vyletela von tak, že si brankár ani nevšimol, že bol gól a chcel pokračovať ďalej v hre.