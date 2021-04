Séria je vyrovnaná. Slovanu prialo šťastie, Zvolen viacero dobrých šancí nevyužil

Mapujeme úvodné dva duely semifinálovej série medzi HKM Zvolen a HC Slovan Bratislava.

15. apr 2021 o 9:37 Stanislav Černák

Kelemen vs. Ališauskas v prvom zápase semifinále play off. (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

ZVOLEN. Výhodu domáceho prostredia v úvodných dvoch dueloch očakávanej semifinálovej bitky medzi HKM Zvolen a Slovanom Bratislava mal víťaz základnej časti spod Pustého hradu.

Tak, ako sa predpokladalo, že séria bude nesmierne vyrovnaná, sa aj potvrdilo. Dva zápasy, dvaja rôzni víťazi. Dvakrát sa skončil duel po 60 minútach výsledkom 2:2, dva razy došiel až do predĺženia, raz rozhodovali samostatné nájazdy. V oboch prípadoch Zvolen výrazne prestrieľal svojho súpera. Obom tímom sa zranil jeden hráč, prvý duel nedohral Slovanista Kytnár, druhý zvolenský kapitán Puliš. To sú krátke highlighty na úvod.

HKM mohol rozhodnúť už v prvej tretine

Oba tímy boli nabudené, ale úvodná tretina prvého duelu bola jednoznačne v réžii Zvolenčanov. Slovan toho veľa neukázal a nik by nemohol namietať, keby HKM vyhrával nie 1:0, ale 3:0. Na kocke však svietil stav 1:0, o jediný gól úvodnej časti hry sa postaral bombou obranca Ivan.

Zvolenčania hrali parádne, ukážkový forčeking predvádzala najmä štvrtá formácia, ktorá dostávala Slovanistov pod tlak a najlepším formáciám hostí toho veľa nedovolila. Veľkou hernou pohodou a prehľadom oplývali Radovan Bondra s Milošom Kelemenom.

Aj v druhej tretine mal navrch Zvolen, ale brankára Parksa nedokázali prekonať. Slovan postupne hru vyrovnával a v závere zápasu vo vlastnom oslabení pár sekúnd pred koncom vyrovnal Harris pekným blafákom.

Zvolenčania hneď v úvode tretej tretiny využili presilovku, gól vsietil T.J. Melancon. No, ako tomu bolo aj niekoľkokrát počas základnej časti, zápas poslal do predĺženia opäť v presilovke Meszároš.

Zvolenčanov však môže mrzieť viacero nevyužitých šancí, pretože k predĺženiu vôbec dôjsť nemuselo. Navyše, domáci prestrieľali svojho súpera 36 ku 21. Zlomovým okamihom zápasu bol istotne vyrovnávajúci gól hostí v závere druhej tretiny, ktorý dostal Slovan späť do zápasu.

V kvalitnom zápase hrdinom Nuutinen

Zvolenčania hrali v úvode predĺženia presilovku, ale nedokázali ju využiť. Všeobecne oba tímy mali množstvo šancí a chceli získať prvé víťazstvo pre svoj tím. Vôbec to nevyzeralo, že by sa hralo opatrné predĺženie. Zápas napokon dospel do samostatných nájazdov, v ňom bol hrdinom Mikko Nuutinen a gólman Robin Rahm. Zvolen sa tak ujal vedenia 1:0 v sérii.

„Zápas bol výborný. Kvalita nechýbala ani na jednej strane. V hre piatich proti piatim sme boli lepší, chýbal nám len gólik navyše. Rozhodla napokon viera mojich chlapcov do poslednej chvíle. Naše víťazstvo je zaslúžené. Urobili sme dôležitý prvý krok. V druhom zápase musíme byť agresívnejší a nerobiť chyby,“ povedal o prvom stretnutí tréner HKM Peter Oremus.

Prvý gól Zvolenčanov dal bombou od modrej Michal Ivan: „Som rád, že mi to tam padlo a hlavne, že sme uspeli ako tím. Mrzia nás zbytočné vylúčenia na konci tretej tretiny, inak sme boli lepší v zápase. Rozhodli napokon nájazdy, Mikko Nuutinen má nájazdy perfektne zvládnuté a to aj potvrdil. Tento prvý zápas je dôležitý, potvrdilo sa to. Verím, že sme získali psychickú výhodu,“ povedal mladý zvolenský obranca.

1. zápas: HKM Zvolen – HC Slovan Bratislava 3:2 pp a sn (1:0, 0:1, 1:1 – 0:0, 1:0) Góly: 13. Ivan (Puliš, Nuutinen), 41. Melancon (Mc Pherson, Nuutinen), 80. Nuutinen (rozh. sam, nájazd) – 40. Harris, 55. Meszároš (Gašpar, Šišovský). Rozhodovali: Snášel ml., T. Orolin – Stanzel, Šoltés, vylúčení na 2 min: 6:9, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1, bez divákov. Stav série: 1:0. Zvolen: Rahm – Kotvan, Betker, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Meliško – Kelemen, J. Mikúš, R. Bondra – Nuutinen, Puliš, McPherson – Stupka, Viedenský, Zuzin – Marcinek, Tibenský, Kolenič

Neuznaný gól a náskok 2:0

V druhom zápase sa na zvolenskom ľade hralo od úvodu hralo svižne na oboch stranách, Slovan bol oveľa nebezpečnejší ako v úvodnej časti hry deň predtým. Urobil niekoľko zmien v zostave, najvýraznejšou bola zmena brankára, medzi žrde sa postavil Lotyš Gudlevskis. Slovanistom chýbal zranený Kytnár.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/mq80q5dIUgs

Viacerými dobrými zákrokmi sa blysol Robin Rahm. Zvolenčania mali najbližšie ku gólu v presilovkách, zdobili ich nádherné kombinácie, ale pokusy Bondru a ostatných hráčov sa gólom neskončili. Zvolenčanov rozjasal v samotnom závere Mikúš, ktorý prepálil všetko, čo mu stálo v ceste. Regulárnosť gólu musel overiť hlavný rozhodca, pretože puk prešiel za Gudlevskisov chrbát zároveň so sirénou, napokon podľa verdiktu rozhodcu gól padol tesne po siréne, a tak mužstvá šli do kabíny za nerozhodného stavu.

Zvolenčania si to ale vynahradili hneď v úvode druhej tretiny, keď skóre otvoril Zuzin. Vrásky na čele HKM ale urobila absencia kapitána Puliša, ktorý už do zápasu nezasiahol, po súboji s Jurajom Valachom utrpel zranenie v hornej časti tela. V druhej časti hry sa bojovalo najmä o stredné pásmo, ale Zvolen sa radoval z gólu ešte raz. Nuutinen načasoval krásnu prihrávku na McPhersona, ktorý blafákom zvýšil na 2:0.

Dve vylúčenia stáli Zvolen zápas

Zvolenčania boli disciplinovanejší počas dvoch tretín neboli ani raz na trestnej lavici, ale práve v tretej tretine disciplinovanosť ich stála zápas. Najskôr šiel na trestnú lavicu Kubka, lenže práve počas tejto presilovky vrátil Slovan do hry Ranford, ktorý znížil na rozdiel gólu. Zápas ale opäť došiel do predĺženia. V závere zápasu hrali Slovanisti bez brankára presilovku 6 na 4 a opäť vyrovnal Ranford popod ležiaceho Rahma na 2:2.

V predĺžení sa Zvolen tlačil do brány, nechcel aby opäť zápas dospel do nájazdovej lotérie, ale všetky šance končili buď na brankárovi Slovana, alebo domácim hráčom chýbal povestný krôčik. A prišiel trest v samotnom závere predĺženia. Posledných 20 sekúnd Slovan rozkrútil kolotoč pred Rahmovou bránou. Brankár Zvolena pochytal čo mohol, ale 4 sekundy pred koncom sa po odrazenom puku od mantinelu najlepšie zorientoval O' Donnell, ktorý rozhodol o výhre hostí. Mimochodom, hostia mali v tomto zápase 100-percentné využitie presiloviek.

„Zápas sa pre nás vyvíjal dobre. Viedli sme 2:0, ale Slovan je silné mužstvo a ak dostane presilovky, vie ich využiť. To sa potvrdilo. Dotlačili nám tam gól na 2:2 v šiestich proti štyrom. Dnes šťastie v predĺžení mali hostia a rozhodli tento duel. V oboch tímoch je veľká sila, my musíme zregenerovať a z Bratislavy si zobrať aspoň jedno víťazstvo. Moji hráči v tomto stretnutí urobili maximum, vytvorili si šance, žiaľ chýbala ich lepšia realizácie a šťastie mal napokon Slovan,“ zhodnotil druhý duel zvolenský tréner Peter Oremus.

Úvodný gól zápasu strelil Peter Zuzin: „Budem to skúšať ďalej a snáď mi to padne v Bratislave. Mal som tých šancí na druhý gól dnes viac než dosť, no už sa to nedá vrátiť späť, musím na to zabudnúť, respektíve ponaučiť sa z toho. Verím, že to príde v pravý moment. Mrzí ma hlavne nepremenený gól na hokejke v predĺžení. My sme následne spravili na jeho konci pár chýb v obrannom pásme a pykali za to,“ dodal.