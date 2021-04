Bokroš o najúspešnejšej sezóne v histórii Detvy: Mali sme tím, ktorý chcel niečo dokázať

Rozhovor s uznávaným trénerom o sezóne HC 07 Detva.

14. apr 2021 o 9:54 Stanislav Černák

Tento rozhovor bude súčasťou špeciálnej prílohy o sezóne HC 07 Detva v najbližšom vydaní MY Zvolensko-podpolianskych novín v predaji od 19. apríla.

DETVA. Detvianski hokejisti už majú po sezóne a tak nastal čas bilancovania. Hokejový klub HC 07 Detva pôsobí v najvyššej slovenskej súťaži od sezóny 2017/2018.

V aktuálnom vrcholiacom ročníku dosiahla Detva najväčší úspech v klubovej histórii, keď skončila na celkovom šiestom mieste.

Nemalú zásluhu na tom má známy a nesmierne úspešný tréner Ernest Bokroš. Pre mnohých bolo spojenie Bokroša s Detvou nepredstaviteľné, ale ono je úspešné a funguje na výbornú. Skúsený 61-ročný kormidelník je pod Poľanou spokojný a navyše, Detvu bude viesť aj v nasledujúcom ročníku.

Porozprávali sme sa s ním o tej aktuálnej. O radostiach, ale aj starostiach, ktoré mal počas sezóny 2020/2021.

Ernest Bokroš. (zdroj: TASR)

Poďme najskôr k základnej časti. Detva bola chvíľu dokonca na treťom mieste. Napokon z toho bolo 6. miesto. To bolo aj vašim cieľom, chceli ste sa vyhnúť predkolu play off. To sa vám podarilo, takže akoby ste zhodnotili základnú časť?

Keď som prišiel do klubu, tak môj osobný cieľ bol ten, aby Detva dosiahla viac ako po minulé roky. Preto som si dal za prvý cieľ dostať Detvu do play off. Veľmi som bol potešený, že sa to podarilo priamo zo šiesteho miesta, ale bral by som aj predkolo.

Základnú časť hodnotím veľmi kladne. Dokázali sme počas celej sezóny, že do šestky patríme. Boli sme aj na treťom, aj na štvrtom, aj na piatom mieste. Skrátka, boli sme vždy v hornej polovici tabuľky, takže áno, cieľ sme splnili. A dnes je už potvrdený historický úspech Detvy, keďže Trenčín nepostúpil ďalej a skončili sme tak na šiestom mieste celkovo.

A čo play off? chýbalo vám niekoľko zranených hráčov. A aj keď ste s favorizovaným Popradom prehrali 0:4, myslím, že vaši zverenci podali dobré výkony. Čo bolo rozhodujúcim momentom celej série?

Rozhodujúcim momentom bolo to, čo ste naznačili. Mužstvo sa nám trošku rozpadlo. Nemali sme stabilný káder zo základnej časti. Keby sme mali brankára Sholla alebo Gašpara, ktorý odišiel na začiatku sezóny...

Pokiaľ by tento káder bol pohromade, dovolím si tvrdiť, že by sme mali ambície ísť ďalej, pretože vtedy sme podávali veľmi dobré výkony. Ale aj bez týchto hráčov, som ja osobne ako tréner bol spokojný. Urobili sme maximum a pri troške šťastia by táto séria nebola 0:4.

Možno, keby sa vyhral v úvode jeden zápas v Poprade, bolo by to iné?

To by nič neriešilo. Séria by bola 1:4. Ono, poraziť tak silného súpera, ako je Poprad, nie je jednoduché. Stále som to tvrdil a stále to tvrdiť budem - Poprad nebol v ničom lepší, len v presilových hrách. Lajna Haščák-Svitana-Skokan bola formáciou, ktorá im vystrieľala postup.

Nedá mi nevrátiť sa ku kauze brankára Tomasa Sholla. Pán Ľupták ho pustil, nepustil... Ako to bolo v skutočnosti?

Detvianska defenzíva bola výborná a v tom čase bol najlepším brankárom extraligy, mal najlepšie čísla.