Preteky na Ostrej Lúke netradične už o necelý mesiac, nový organizátor hlási viacero noviniek

Obľúbené motoristické podujatie na Ostrej Lúke sa v kalendári pretekov presunulo na máj.

13. apr 2021 o 10:27 Stanislav Černák

OSTRÁ LÚKA. Tradičné motoristické podujatie v našom regióne – preteky automobilov do vrchu, sa uskutočnia v netradičnom termíne.

Doteraz bývali zaradené v kalendári slovenského šampionátu takmer vždy v septembri a uzatvárali celú kopcovú sezónu na Slovensku, no v roku 2021 tomu bude inak. Preteky sa uskutočnia už o necelý mesiac – 7. až 9. mája a budú tretím podujatím aktuálneho kalendára sezóny pre rok 2021.

Nový organizátor

Ďalšou podstatnou novinkou okrem termínu je aj nový organizátor pretekov automobilov do vrchu, ktorý vzišiel z dohody medzi Zoltánom Kladivíkom a Romanom Pagáčom.

„Ani jeden z nich nie je na Ostrej Lúke neznámou osobou. Rovnako asi netreba predstavovať ani Romana Pagáča, ktorého celá rodina automobilových športovcov pozná pod prezývkou Pagi, pričom okolo motoristického športu pracuje už viac ako dvadsať rokov,“ prezradil Miro Majláth, tlačový tajomník májových pretekov na Ostrej Lúke.

Novinky

„So Zolom sa poznám dlhé roky. Pri jednej debate prišla aj reč na preteky automobilov do vrchu na Ostrej Lúke a budúcnosti tohto podujatia. Slovo dalo slovo a dohoda o spolupráci bola na svete. Toto podujatie navyše chceme ozvláštniť aj niektorými novinkami.

Malo by ich byť viac, ale jednou, ktorú už teraz môžem predstaviť je takzvaná spanilá jazda V rámci nej budú mať možnosť všetci účastníci spropagovať aj svojich osobných partnerov, keď sa celý pelotón pretekárskych vozidiel bude presúvať medzi Ostrou Lúkou a Zvolenom. Tu na námestí, ak to dovolí aktuálna pandemická situácia, by sme chceli usporiadať aj autogramiádu.

Či sa podarí autogramiádu usporiadať je síce ešte vo hviezdach, ale spanilá jazda sa určite konať bude. Ďalšie novinky budeme odhaľovať postupne,“ vysvetlil Roman „Pagi“ Pagáč.

Fanúšikov motoristického športu istotne zaujíma, či sa bude konať podujatie bez divákov.

„To, či sa bude konať podujatie PROFIN CAR Ostrá Lúka 2021 s účasťou, alebo bez účasti divákov je ešte veľmi otázne. Odpoveď na túto otázku by nám malo dať postupné uvoľňovanie proti pandemických opatrení,“ zakončil tajomník pretekov Majláth.