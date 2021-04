HKM Zvolen nastúpi v semifinále proti Slovanu: Zaujímavosti z histórie a rozpis duelov

Zverenci trénera Oremusa začnú sériu pod Pustým hradom.

12. apr 2021 o 9:54 (sč)

Momentka zo zápasu Zvolena so Slovanom zo základnej časti. (Zdroj: TASR)

ZVOLEN. Zvolenskí hokejisti spoznali svojho súpera v semifinále play off. Hokejky si skrížia s bratislavským Slovanom, s ktorým sa v play off stretne HKM Zvolen po jedenástich rokoch.

Zvolenčania si proti Slovanu zmerali sily zatiaľ v siedmich sériách sa z víťazstva tešil Slovan: jedinou sériou, v ktorej uspeli Zvolenčania bola semifinálová v sezóne 2003/2004, v ktorej vyhrali 4:3 na zápasy.

Mimochodom, ako uviedol HKM Zvolen na svojom klubovom webe, víťaz prvého zápasu uspel v celej sérii v šesťkrát zo siedmich vzájomných bitiek v play off.

Dvakrát rozhodoval sériu siedmy zápas. Bolo to v už spomínanom semifinále v sezóne 2003/2004, kedy uspel Zvolen. Duel HKM so Slovanom dospel do siedmeho duelu ešte počas finále výlukovej sezóny 2004/2005.

Dvakrát rozhodoval sériu až siedmy zápas, a to finále 2005 a semifinále rok predtým. V roku 2000, keď sa ešte hralo na tri víťazné zápasy, rozhodol finále piaty zápas. Štyrikrát sa rozhodujúci zápas série odohral v Bratislave, trikrát vo Zvolene.