Mesto sa pripravuje na Folklórne slávnosti pod Poľanou

Na tradičné slávnosti už dostali dotáciu.

15. apr 2021 o 17:21 SITA

DETVA. Samospráva Detvy je pripravená zorganizovať v lete tradičné Folklórne slávnosti pod Poľanou. Koronakríza zmarila v minulom roku zorganizovanie 55. ročníka festivalu. Malou náhradou bolo iba podujatie Oslavy podpolianskeho folklóru, ktoré sa konalo v pôvodnom termíne slávností pri tamojšom dome kultúry.



„Z programovej stránky sú folklórne slávnosti pripravené,“ povedal podpredseda programovej rady festivalu Tomáš Dom. Aj vedenie mesta je zatiaľ pripravené slávnosti zorganizovať.

„Záleží na tom, ako sa bude vyvíjať pandémia koronavírusu a aké opatrenia budú v ďalších mesiacoch v platnosti. Keby sa situácia zlepšila do konca apríla, stále vieme festival zorganizovať,“ objasnil primátor Detvy Ján Šufliarský.

Ak by to nevyšlo v tradičnom termíne počas druhého júlového víkendu, mohlo by to byť v náhradnom termíne, v posledný augustový víkend.



„Zatiaľ je všetko otvorené, no my sa pripravujeme. Momentálne rokujeme s partnermi slávností,“ doplnil primátor, podľa ktorého jeden z najdôležitejších partnerov slávností, Fond na podporu umenia, už mestu dotáciu schválil.



Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve vznikli v roku 1966 a v súčasnosti patria medzi najstaršie a najväčšie festivaly na Slovensku. Vlaňajší ročník, ktorý bol naplánovaný na 10. - 12. júla, mal byť už 55. v poradí.

Pandémia už vlani cez leto nedovoľovala zorganizovať hromadné podujatia. Mesto sa síce chvíľu pohrávalo s myšlienkou na preloženie termínu na neskôr, no koronakríza všetky plány zmarila.