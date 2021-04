Kapitán Puliš o postupe do semifinále, zlomových momentoch série a prekvapení od fanúšikov

Rozhovor s Radovanom Pulišom o štvrťfinálovej sérii proti Novým Zámkom.

8. apr 2021 o 15:03 Stanislav Černák

ZVOLEN. „Bolo to niečo neskutočné,“ okomentoval kapitán HKM Zvolen privítanie hŕstkou skalných fanúšikov pred zimným štadiónom vo Zvolene po postupe do semifinále.

Zvolenskí hokejisti potvrdili vo štvrťfinálovej sérii proti Novým Zámkom úlohu favorita a postúpili po výhre 4:0 na zápasy. Aj napriek jasnému víťazstvu to vôbec nebola ľahká séria. Potvrdil to aj kapitán HKM Zvolen Radovan Puliš.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/mq80q5dIUgs

A práve s kapitánom zvolenských rytierov sme podrobnejšie zhodnotili sériu proti Novým Zámkom.

Gratulujem k postupu, výsledok 4:0 na zápasy môže miasť, že séria proti N. Zámkom bola jednoduchá. Spýtam sa teda toho najpovolanejšieho – kapitána. Aká bola séria proti Novým Zámkom?

Ďakujeme! Séria určite nebola jednoduchá. Nové Zámky hrali dobre, ale našťastie sme to zvládli, keďže sme dokázali dať vo štvrtom zápase rýchlo góly po sebe a to ich zlomilo, ale dovtedy boli nepríjemný súperom.

Vždy sa hrá ťažko proti mužstvu, ktoré nemôže nič stratiť a môže len získať. My sme do toho išli, že chceme a musíme postúpiť. Nové Zámky, že môžu. A v tomto smere to mali jednoduchšie. Ukázala sa však sila nášho kolektívu a mužstva.

Zvolen bol favoritom, čo považujete za najdôležitejší a rozhodujúci faktor vo štvrťfinálovom boji?

Všetky štyri päťky dokázali streliť dôležité góly a všetci hráči, ktorí boli v zostave, hrali perfektne, a to bolo rozhodujúce.

Podľa trénera Oremusa bol zlomovým momentom celej série tretí zápas v N. Zámkoch. Súhlasíte?

Určite áno. Kebyže nové Zámky vyhrajú tretí zápas, je to zrazu 2:1 na zápasy a hrýzli by dlhšie, ale tým, že sme ich dokázali zlomiť a vyhrať tretí zápas u nich, bolo to pre N. Zámky ťažšie. No, nevzdali sa ani vo štvrtom zápase, išli stále naplno. Treba dať pred nimi klobúk dole, ale ukázala sa sila nášho tímu.