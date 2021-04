Matuška patril na Slovakia ringu medzi najrýchlejších, Beníkovci v čele svojich kategórií

Úvodným podujatím sa začala nová sezóna pretekov automobilov do vrchu.

8. apr 2021 o 10:22 Stanislav Černák

ORECHOVÁ POTÔŇ. Nová kopcová sezóna odštartovala presne tam, kde skončila predošlá. Aj keď sa bavíme o seriáli majstrovstiev Slovenska v pretekoch automobilov do vrchu, pretekári zavítali na Slovakia Ring do Orechovej Potôni.

Aj keď to znie nelogicky, že kopcový seriál sa jazdí aj na okruhu, opak je pravdou. „Najmä v okolitých krajinách je bežné začínať sezónu na okruhu. Viete si bezpečnejšie otestovať techniku a naštartovať sa po zimnej prestávke,“ vysvetlil zvolenský pretekár Martin Matuška.

A samozrejme, v súčasnej covidovej dobe, nie je problémom v uzavretom areáli dodržať všetky pandemické nariadenia.

Na Slovakia ringu sa šli dva seriály. Klasické majstrovstvá Slovenska určené pre slovenských automobilových pretekárov a novinka - Medzinárodné majstrovstvá Slovenska, kde jazdia aj zahraniční pretekári.

Do novej sezóny opäť naskočili v konkurencii 46 pretekárov aj známe mená z nášho regiónu – Martin Matuška a bratia Beníkovci, ktorí rozšírili svoj tím MTB Racing Team o tretieho jazdca Vojtěcha Illéša.

Najlepší pretekársky víkend v kariére

Absolútne najlepší pretekársky víkend vo svojej kariére zažil Zvolenčan Martin Matuška na monoposte Intech FŠ.

Martin Matuška (zdroj: Tibor Szabosi - Autosportfoto.sk)

„Do pretekov som nastupoval s ambíciami umiestniť sa v absolútnej Top 10, ale vzhľadom na to, že som na Slovakia ringu a ani na žiadnom inom okruhu nikdy nejazdil, boli to v tejto sezóne prvé preteky, pristupoval som k tomu s pokorou,“ prezradil v úvode pre týždenník MY Martin Matuška.

Už v prvom meranom tréningu počas úvodného súťažného dňa sa mu podarilo zajazdiť dobrý čas a obsadiť výborné šieste miesto v silnej konkurencii, čo predznamenávalo dobrý výsledok, ktorý sa nakoniec aj podaril. Avšak, okrem boju s nástrahami Slovakia ringu, bojoval Zvolenčan aj s problémom s kĺzajúcou spojkou.